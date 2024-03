Elipson Horus 6 ATM, l’expérience Dolby Atmos accessible

La gamme Horus d’Elipson s’agrandit ! Après le succès des enceintes bibliothèque, colonne, centrale et caisson de basse, Elipson présente la HORUS 6 ATM, une enceinte Dolby Atmos et mode surround compacte et performante qui vient compléter la gamme et offre désormais tout le nécessaire pour réaliser un home-cinema exceptionnel à domicile, à un prix accessible.

Avec l’arrivée de la HORUS 6 ATM (249 €), Elipson propose désormais une solution Home Cinéma complète et abordable pour tous les passionnés de cinéma et de musique. Que vous soyez un novice ou un audiophile confirmé, la gamme Horus vous permettra de vivre une expérience sonore inoubliable dans le confort de votre salon.

Plongez au cœur de vos contenus préférés en Dolby Atmos ou en mode Surround grâce à la Horus 6 ATM. Spécifiquement conçue pour se placer sur les enceintes colonne Horus 11F afin d’assurer la reproduction des effets verticaux des pistes Dolby Atmos et DTS:X par réflexion sur le plafond, la Horus 6 ATM garantit une immersion sonore exceptionnelle.

La Horus 6 ATM offre une grande flexibilité grâce à son mode Surround, accessible via un sélecteur arrière. Cette fonctionnalité permet à l’enceinte de fonctionner non seulement comme une enceinte Atmos, mais également comme une enceinte surround, enveloppant l’espace d’écoute d’une ambiance sonore immersive.