Comment Florian Ledoux utilise les drones DJI pour raconter l’Arctique

Florian Ledoux est un photographe animalier passionné par l’Arctique et sa faune. À l’aide de son Mavic 3 Pro, il marche sur la glace, prêt à capturer la beauté brute et les histoires de cet endroit froid et isolé. Pour Florian, prendre des photos, ce n’est pas seulement obtenir un joli cliché ; il s’agit de partager ce qu’il ressent à l’égard de la nature. Pour lui, la photographie est comme une extension de son cœur, l’aidant à parler au nom de ceux qui ne savent pas parler : les animaux et l’environnement.