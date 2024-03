Savez-vous quand l’iPhone Fold, le smartphone pliable d’Apple, devrait être lancé ?

Patience : Le premier smartphone pliable d’Apple rivalisant avec la gamme Galaxy Fold de Samsung pourrait ne pas faire ses débuts avant 2027 au lieu de 2026.

De nos jours, les téléphones pliables gagnent de plus en plus de terrain. Mais il manque une marque notable à la fête : Apple. Le géant de la technologie de Cupertino n’a pas encore fabriqué d’iPhone flexible, laissant de nombreux fans se demander quand la marque pourrait en dévoiler un. Mauvaise nouvelle, les amis. Il semble que cela ait été retardé d’un an, jusqu’en 2027.

S’il était initialement prévu pour la fin de 2026, selon rapport d’AlphaBiz il semble que nous devrons désormais nous tourner les pouces jusqu’au début de 2027. Malgré ce retard, la production de composants pour ce nouvel appareil se déroulerait très bien. Alors, quel est le problème ? C’est la partie dont nous ne sommes pas si sûrs, mais il semble qu’Apple travaille sur une nouvelle technologie d’écran. Selon les rumeurs, le pliable de la star d’Apple serait une nouvelle technologie d’écran chic qui donne à l’appareil un pli très minime. Comment ? En gravant une partie de la couche de l’écran pour minimiser les reflets de lumière et masquer le pli. La surface intérieure du couvercle de l’écran contiendrait également un matériau polymère pour réduire les reflets. C’est comme si Apple essayait de rendre l’écran aussi lisse qu’une patinoire fraîchement nettoyée.

En supposant que l’iPhone pliable arrive maintenant en 2027, il entrera sur le ring avec les Galaxy Z Flip 8 et Z Fold 8 de Samsung. Cela donne aux marques Android suffisamment de temps pour améliorer leurs appareils, et les rendre moins cher. Bien sûr, tout cela n’est que rumeur, et tous les détails de l’iPhone flexible d’Apple sont et demeurent secrets. Ou presque.