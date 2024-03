Ce projecteur LG est taillé pour affronter le Samsung Freestyle

Le projecteur CineBeam Q offre une image 4K à courte focale avec une poignée rotative à 360 degrés : il est conçu pour s’adapter n’importe où, et avoir fière allure.

Vous essayez de créer la configuration home cinéma parfaite ? Les choses peuvent devenir assez compliquées. Mais si vous recherchez un grand écran, les projecteurs sont généralement la solution idéale. Les projecteurs domestiques sont particulièrement efficaces, car vous pouvez les placer près du mur et les emporter avec vous lors de vos déplacements. Et le dernier-né de LG ne fait pas exception, conçu pour vous offrir autant d’options que possible – tout en étant élégant.

Retour sur le CES 2024, où LG a présenté pour la première fois le CineBeam Q. La marque a dévoilé un design qui est autant une question d’esthétique que de fonctionnalité. Désormais, le dernier CineBeam est prêt à arriver sur les étagères (et sur les murs de votre salon). C’est un projecteur doté d’une poignée rotative à 360 degrés. Il est prêt à être emporté lors de votre prochaine soirée cinéma glamour en plein air ou simplement à être déplacé d’une pièce à l’autre sans vous jeter le dos.

Mais le CineBeam Q n’est pas seulement agréable à regarder ou facile à transporter. À l’heure du spectacle, ce projecteur ne craint pas les projecteurs, avec des images en résolution 4K UHD pouvant s’étendre jusqu’à 120 pouces. Il prend en charge HDR10 pour un contenu net et un rapport de contraste qui crie au drame – 450 000:1, pour être précis. Fan de précision des couleurs ? Vous serez heureux d’apprendre que le CineBeam Q couvre 154 % de la gamme de couleurs DCI-P3.

Le CineBeam Q de LG est équipé d’un réglage automatique de l’écran pour simplifier la configuration, garantissant ainsi que vous ne bricolez pas lorsque vous pourriez regarder. Associé au dernier logiciel webOS de LG, il est non seulement intelligent mais aussi incroyablement bien connecté. Vous obtenez un accès direct à tous les meilleurs services de streaming sans accroc. Comme si cela ne suffisait pas, AirPlay et Miracast vous offrent encore plus d’options.

Envie de mettre la main sur le dernier projecteur de LG ? Le CineBeam Q (modèle HU710PB) fait sa grande entrée avec des précommandes à partir du 18 mars. Il se dirige d’abord vers la Corée du Sud, puis vers les États-Unis et une pléthore d’autres pays. Son lancement officiel étant prévu pour le 1er avril, son prix aux États-Unis commence à 1299 $.