Lunettes XREAL AR : un écran de 130 à 330 pouces devant les yeux

Les lunettes XREAL AR, faciles à porter et à utiliser, offrent un écran virtuel de 130 à 330 pouces partout et à tout moment. Une expérience de jeu XXL qui s’inscrit également dans le monde réel qui vous entoure, vous connectant à votre environnement et aux autres personnes, au lieu de vous isoler.

Vous pouvez regarder la télévision et des films, ou travailler sur ordinateur, sur notre écran virtuel géant. Les lunettes XREAL AR sont tout aussi puissantes et performantes que les casques VR autonomes hautes performances, tout en conservant le design super élégant des lunettes de soleil Wayfarer. Sans oublier leur prix inférieur. Ces XREAL Air (299 $), XREAL Air 2 (399 $) et XREAL Air 2 Pro (449 $) sont toutes disponibles dès maintenant, et XREAL Air 2 Ultra (699 $) bientôt.

Ces lunettes XREAL sont légères et confortables, pesant moins de 80 grammes avec des montures souples et flexibles ; elles se transportent facilement sur la tête ou dans votre poche. Les lunettes XREAL sont prêtes à l’emploi avec à peu près tout ! Connectez-vous facilement aux consoles portables comme Steam Deck, ASUS ROG Ally, Logitech G Cloud, Lenovo Legion Go, les téléphones et tablettes iOS et Android, les consoles Xbox et PlayStation, les PC Windows, les Mac, et plus encore. Un adaptateur Wi-Fi XREAL Beam ajoute une compatibilité avec davantage d’appareils, comme la Nintendo Switch, et ajoute plus de liberté en mobilité.