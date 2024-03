Columbia : Une nouvelle gamme de chaussures de randonnée Konos

Columbia lance la collection Konos, une nouvelle franchise de chaussures de fast hiking dotée de la nouvelle plateforme technologique Omni-Max combinant accroche, stabilité et amorti pour un confort et un retour d’énergie continus sous le pied.

La randonnée rapide, également appelée Fast Hiking, est une nouvelle tendance en plein air qui se situe quelque part entre la randonnée et le trail. C’est une nouvelle façon de faire de la randonnée à un rythme dynamique et intense et elle nécessite un effort physique un peu plus intense que la randonnée de transition. On marche sur des sentiers variés à un rythme plus rapide avec un équipement plus léger, et on peut même courir et sauter par intermittence sur différents terrains. Pour cela, il faut être équipé de chaussures de randonnée adaptées, offrant le bon équilibre entre amorti, stabilité et accroche. C’est exactement ce qu’offre la nouvelle plateforme technologique Omni Max.

Le support du milieu du pied est conçu avec des dômes de déflexion stratégiquement placés et des rainures de flexion à l’avant-pied qui réduisent l’impact de la charge et améliorent la flexibilité sur des surfaces variables tout en offrant un mouvement plus naturel du pied.

La plate-forme technologique fournit une solution d’amorti légère et adaptative dans la semelle intermédiaire avec une mousse réactive qui offre une absorption des impacts, un retour d’énergie et un confort optimal. La semelle extérieure Advanced Traction est fabriquée avec des caoutchoucs spécialement formulés : Adapt Trax sur la version Konos TRS et Omni-Grip sur le Konos XCEL WP et Konos Low et des motifs de bande de roulement pour offrir une adhérence tout-terrain dans des conditions humides ou sèches.