Formule E – Sam Bird remporte le Sao Paulo E-Prix

• Sam Bird (NEOM McLaren FE Team) remporte la quatrième manche du Championnat du Monde ABB FIA Formula E à Sao Paulo au Brésil devant Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) grâce à un dépassement exceptionnel dans le tout dernier virage de course. • Oliver Rowland (Nissan FE Team) prend la troisième place grâce à un double dépassement opportuniste sur Werhlein et Dennis, également dans le dernier virage. • Nick Cassidy (Jaguar TCS Racing) conserve la tête du championnat malgré son abandon suite à un crash sans gravité. Pascal Werhlein (TAG HEUER Porsche) est deuxième. • Avec sa 7e place, le Français Jean-Éric Vergne conserve sa troisième place au classement des pilotes, à égalité de points (39) avec Mitch Evans. • Le championnat du monde FIA 100% électrique se rend pour la toute première fois au Japon à Tokyo le samedi 30 mars 2024 pour la cinquième manche de la saison 10.

Sam Bird a scellé l’une des victoires les plus spectaculaires de l’Histoire de la Formule E lors du São Paulo E-Prix, quatrième manche du championnat, grâce à un superbe dernier tour dépassant son ancien coéquipier Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) dans le dernier virage pour assurer la première victoire de NEOM McLaren dans le Championnat du Monde FIA et sa première victoire personnelle avec l’équipe.

Bird avait pris la tête dès le début de course, après la première série d’activations de l’ATTACK MODE, gardant le poleman Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche) à distance et menant un peloton extrêmement compact sans aucune marge de manœuvre – trois secondes séparant les 10 premiers tout au long de la course.

La tête n’a cessé de changer entre Bird, les Porsche de Wehrlein et da Costa, la Jaguar de Mitch Evans et Jake Dennis sur Andretti. Le grand sujet de conversation en avant-course portait sur la gestion critique de l’énergie en raison des longues lignes droites et courbes rapides du Sambadrome. Deux sorties de safety car – dont une pour récupérer la Jaguar du leader au classement Nick Cassidy lorsque le Kiwi a heurté le mur de manière spectaculaire au 16e tour – ont transformé le restant de la course en un sprint jusqu’à l’arrivée.

Au fil des tours, Bird et Evans ont cherché à conserver l’avantage. Dennis, alors troisième avec 1,5 % en plus d’énergie utilisable, n’a pas pu en tirer profit en raison de la chaleur. Au cours des sept derniers tours, dont trois ajoutés, Evans semblait avoir fait le nécessaire pour remporter la course après un dépassement sur Bird par l’extérieur au virage 3.

Cependant, l’expérimenté Sam Bird n’avait pas dit son dernier mot. Sans victoire depuis New York en 2021, le Britannique a réalisé la manœuvre de la dernière chance sur son ancien coéquipier Jaguar pour monter sur la plus haute marche du podium. Bird a pris l’extérieur du virage 10 et s’est accroché à la ligne intérieure du virage 11 pour prendre la tête dans les dernière et ultimes secondes de course. Le dernier tour du Sao Paulo E-Prix 2024 restera dans l’Histoire de la Formule E comme l’un des plus beau finish de course.

Jake Dennis (Andretti) a dû gérer les fortes temperatures de son groupe motopropulseur Porsche tout en essayant de repousser un Pascal Wehrlein déterminé à monter sur le podium. Leur affrontement a permis à Oliver Rowland (Nissan) de se faire oublier. Dans un double dépassement opportuniste dans le dernier virage, Rowland alors cinquième a pris l’avantage sur les deux pilotes roues à roues, enchaînant sur un sprint jusqu’à l’arrivée pour prendre la troisième place, Wehrlein devançant Dennis pour la quatrième.

Antonio Felix da Costa (TAG Heuer Porsche) complète le top six, juste devant son ancien coéquipier Jean-Éric Vergne (DS Penske) qui, avec une 7e place en course aujourd’hui s’accroche à la troisième place du classement pilote après quatre courses en saison 10.

L’avance de Cassidy, leader du classement, s’est considérablement réduite après son abandon et aucun point marqué à Sao Paulo. Wehrlein se retrouve à seulement trois points avec 53 points, tandis qu’Evans et Vergne se partagent la troisième place avec 39 points dans le Championnat du Monde des Pilotes. Par équipe, Jaguar TCS Racing et ses 96 points est loin devant TAG Heuer Porsche désormais deuxième avec 61 points, devant DS Penske troisième avec 57 points.

Le prochain rendez-vous de Formule E se tiendra au Japon, pour un tout premier Tokyo E-Prix. Rendez-vous le 30 mars 2024 pour la cinquième manche du Championnat du monde ABB FIA Formula E.