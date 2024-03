Un nouvel Instax Mini 99 pour les amateurs de photo créative

Fujifilm Europe vient de lancer son nouvel appareil photo instantané haut-de-gamme, l’Instax Mini 99.

Sous son élégante finition classique mate noire, le MINI 99 (199,99 €, disponible à partir du 4 avril). offre de toutes nouvelles fonctions performantes telles qu’un sélecteur d’effets couleur, un étonnant sélecteur de vignettage, ainsi que des modes de réglage de luminosité et de mise au point permettant d’exploiter au maximum le potentiel de chaque photo tout en restant dans l’esprit esthétique Instax.

Ce MINI 99 dispose d’une molette de sélection d’effets couleur inédite. Cette molette donne le choix parmi six effets différents : vert pâle, tons chauds, bleu clair, magenta clair, sépia et fuite de lumière, ce qui permet à l’utilisateur de personnaliser, créer et se faire des collections de photos uniques en leur genre. Le MINI 99 est également doté d’une étonnante nouvelle commande, le sélecteur manuel de vignettage qui permet d’ajouter un cadre artistique ombré tout autour de l’image. Les modes de mise au point Paysage, Standard et Macro de l’appareil photo sont facilement accessibles en tournant la bague de l’objectif.

A cela s’ajoute une très ergonomique molette de contrôle de la luminosité. Elle permet de choisir entre cinq niveaux de luminosité différents — le réglage « L+ » (Light) donne l’exposition la plus lumineuse possible, les réglages « L », « D » et « N » correspondent à une plage de luminosité normale tandis que le réglage « D- » (Dark) représente le niveau de luminosité le plus sombre possible.

A cela s’ajoute un choix de modes de prise de vue permettant de multiplier les possibilités d’expression : le mode Intérieur pour les scènes faiblement éclairées, le mode Sport pour augmenter la vitesse d’obturation et ainsi figer l’action dans son mouvement, le mode Double exposition, pour permettre au photographe de combiner deux images en une seule,



et le mode Pose B pour augmenter la quantité de lumière pénétrant dans l’appareil pendant la prise de vue et créer ainsi un effet plus lumineux sur l’impression photo.