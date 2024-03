Rivian arrive enfin en Europe avec trois nouveaux modèles de SUV électriques

La marque américaine de voitures électriques débarque enfin en Europe avec trois nouveaux SUV électriques dans sa gamme : les R2, R3 et R3X.

Si vous avez suivi la révolution des voitures électriques, vous saurez qu’il existe un large choix de marques. La plupart des constructeurs automobiles traditionnels proposent un véhicule écologique, et il y a beaucoup de nouveaux venus dans le quartier. Le Rivian R1 est un SUV électrique populaire, mais il n’est disponible qu’aux États-Unis. Jusqu’à maintenant. Avec trois nouveaux modèles de SUV électriques au programme, Rivian se dirige enfin vers l’Europe. En tête de la charge se trouve le très attendu R2, suivi de près par ses frères et sœurs, le R3 et le R3X.

Le R2 de Rivian sera e premier à atterrir. Son lancement est prévu aux États-Unis au premier semestre 2026, avec l’Europe en ligne de mire peu de temps après. Ce n’est pas n’importe quel crossover électrique, ce SUV électrique est une forteresse de cinq places conçue pour les grandes aventures. La R2 offre un intérieur entièrement rabattable à plat et une lunette arrière électrique qui se glisse dans le couvercle du coffre pour une expérience en plein air. L’accent est mis ici sur la maximisation de l’espace et du stockage pour les passagers. Vous trouverez un grand coffre et de nombreux rangements intérieurs ainsi qu’un grand espace de coffre. Il a aussi un cerveau, doté de 11 caméras, de cinq radars et d’un ordinateur qui fait ressembler votre voiture à essence à une calculatrice de poche.

Il propose trois options de groupe motopropulseur : une humble configuration à moteur unique monté à l’arrière, une option à double moteur à quatre roues motrices et une configuration à trois moteurs empruntée au R3X. Deux batteries promettent une plus grande densité énergétique que celles du R1. De plus, le R2 peut recharger de 10 à 80 % en moins de 30 minutes, garantissant une autonomie de plus de 300 miles. Et pour ceux qui vivent sur la voie rapide, la R2 la plus rapide passera de 0 à 60 mph en moins d’un battement de coeur. 3 secondes, pour être exact.

Pour ne pas être en reste, le R3 de Rivian et son frère gladiateur tout-terrain, le R3X, se préparent à tracer leur propre chemin. Le R3X, en particulier, a fait tourner les têtes en dévoilant le groupe motopropulseur à trois moteurs mentionné plus haut. Le R3, quant à lui, est le David parmi les Goliath. Plus petit, plus abordable, mais en aucun cas moins performant. La R3 partage son ADN avec la R2, offrant des prouesses dynamiques et pratiques similaires avec un intérieur entièrement rabattable à plat et une lunette arrière réglable en hauteur.

Cela semble génial et tout, mais combien cela vous coûtera-t-il ? La R2, qui vise des modèles comme le Model Y et la Volkswagen ID 4, débutera à un prix sympa de 45000 $. Quant au R3 et à son homologue plus costaud, le R3X, Rivian reste timide sur les détails des prix et des dates de lancement. Attendez-vous à des prix plus élevés, dépassant la fourchette de 50000 $.