Tout ce que l’on sait sur la collaboration Lego et Nintendo Super Mario Kart

Lego Super Mario Kart fait la course pour ranger vos étagères en 2025…

Lego Super Mario Kart est en route. Nous avons aimé Lego Super Mario et sommes impressionnés par la résistance de la gamme. Il y a eu beaucoup d’excellents sets, et un récent pourrait faire allusion au genre de chose que nous trouverons dans Lego Super Mario Kart : Bowser’s Muscle Car Expansion Set (29,99 $) permet de construire Bowser, sans dépenser une fortune.

Imaginez des modèles de karts variés dans lesquels vous placez des incarnations Lego Super Mario de Mario, Luigi et Daisy, ou des personnages en briques comme Yoshi, et vous y êtes. Mais! Qu’est-ce que Lego et Nintendo pourraient concocter d’autre ?

Pistes en briques Lego Mario Kart : Ou au moins des pièces de piste. Des pistes entières coûteraient colossalement cher à l’échelle de Lego Super Mario, mais des éléments en bordure de route évoquant les meilleurs parcours de Mario Kart seraient idéaux.

La magie de Mario Kart numérique : Lego Super Mario comble le fossé entre le physique et le numérique. Nintendo l’a également fait ailleurs, avec Home Circuit. Imaginez maintenant que Home Circuit rencontre Lego. Nom.