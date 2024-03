La Klipsch Cornwall fête ses 65 ans

Alors que son fondateur aurait fêté ses 120 ans le 9 mars, Klipsch célèbre cette année les 65 ans de l’enceinte Cornwall, un des 6 modèles de la gamme Heritage.



L’enceinte Klipsch Cornwall fut commercialisée pour la première fois en 1959. Elle constituait alors une alternative à l’enceinte Klipsch Heresy. Ces deux modèles étaient destinés à être utilisés comme canal central entre deux enceintes Klipschorn (la toute première enceinte inventée par Paul W. Klipsch). Lorsque la production fut suspendue en 1990, les fans manifestèrent leur désarroi par courrier avant de lancer une pétition réclamant son retour au catalogue Klipsch. Il faut attendre 2006 pour que Klipsch relance la production et propose la Klipsch Cornwall III.

La Cornwall IV, actuellement commercialisée, a bénéficié de multiples optimisations. Le design d’inspiration retro a été modernisé (nouveau logo, ajout d’un socle noir pour apporter de la légèreté, grilles avec effet métallique) et l’intérieur repensé pour intégrer les dernières innovations Klipsch (nouveau haut-parleur médium monté sur pavillon Tractrix pour des mediums plus détaillés, nouveaux évents Tractrix pour des basses plus profondes et nouveau filtre pour une meilleure sonorité globale).

L’enceinte Klipsch Cornwall IV est en mesure de produire un niveau sonore de 102 dB à un mètre de distance pour un watt injecté seulement. Sa puissance admissible maximale est de 100 watts et le niveau sonore maximum de 119 dB en continu. Tout comme les autres enceintes Klipsch, les Cornwall IV nécessitent une faible puissance d’amplification grâce à leur haut rendement. Côté acoustique, c’est frissons garantis ! Les Cornwall IV délivrent un son intense et réaliste d’une grande richesse. Ce modèle mythique à la musicalité exceptionnelle restitue les émotions de façon intenses tous comme les artistes l’ont souhaité lors de l’enregistrement.

Toutes les enceintes de la gamme Heritage sont fabriquées aux Etats-Unis dans nos ateliers à Hope, Arkansas, par des artisans talentueux à partir de placage en bois. Les panneaux de bois sont sélectionnés avec minutie et proviennent du même arbre pour que les 2 enceintes d’une même paire aient la même couleur et le même grain. Tout au long de leur construction et jusqu’à l’expédition, les enceintes sont déplacées par 2 dans les ateliers, contrôlées et étiquetées avec des numéros de série séquentiels pour ne jamais séparer les 2 membres d’une paire. Ainsi, chaque paire est unique !



Les enceintes Cornwall IV (8998 €) sont disponibles en trois coloris : Satin Black Ash, Natural Cherry et American Walnut.