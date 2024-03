Canon PIXMA TR7650, une imprimante multifonction polyvalente, compacte et connectée

Canon Europe annonce le lancement de la PIXMA TR7650, une imprimante multifonction 4-en-1 avec chargeur automatique de documents. Ce modèle, nouveau venu dans la gamme, a été conçu pour augmenter la productivité tout en proposant des impressions de grande qualité. La PIXMA TR7650 se distingue également par sa compacité et sa très grande facilité d’utilisation et de connexion. Elle sera disponible à l’achat à partir d’avril 2024 pour 219,99 €



Avec sa fonction 4-en-1 (impression, copie, numérisation et télécopie), la PIXMA TR7650 définit une nouvelle référence en matière d’efficacité, tant pour la production de documents administratifs, que pour un usage scolaire ou de loisirs créatifs. Très simple d’utilisation, cette imprimante multifonction est également très facile à connecter à différents périphériques de type tablettes ou smartphones, et peut être entièrement pilotée en tactile grâce à son écran couleur intégré de 7,5 cm.



La PIXMA TR7650 délivre des tirages photo couleurs de très haute qualité, sans marge jusqu’au format A4, et des documents-textes très nets grâce à son système innovant de gestion des couleurs avec ses 5 cartouches d’encres individuelles. D’autre part, cette imprimante permet de réaliser des économies de coût d’exploitation lorsqu’elle est utilisée avec des cartouches optionnelles à haute capacité de type XL et XXL, qui lui assurent une grande autonomie. La fonction d’impression recto-verso automatique permet également de réaliser de économies de papier.



La copie, la numérisation et la télécopie de documents de plusieurs pages s’effectue facilement grâce au chargeur automatique de documents (CAD 20 feuilles), tandis que différents types de supports et de grammages sont acceptés par le système d’alimentation papier par bac arrière. Pour une production intense, une cassette de papier à chargement en façade est également disponible.



La compatibilité avec l’application Canon PRINT apporte une grande liberté en matière de connexion Wi-Fi. La connexion sans fil de la PIXMA TR7650 et sa connectivité pour mobiles et Cloud assurent en effet des flux de travaux avec une grande facilité. L’utilisateur peut ainsi imprimer et numériser vers ses services de stockage Cloud favoris (GoogleDrive, Evernote, Box et autres…) et contrôler très simplement les niveaux d’encres, le statut de fonctionnement et la gestion des tâches d’impression de son imprimante, depuis n’importe quel endroit, de son lieu de travail ou de son domicile.