Essai – Volvo V60 T6 Recharge AWD : le culte de la différence

L’électrification galopante a tendance à lisser les différences entre les automobiles. Néanmoins, même dans ce break hybride rechargeable, une Volvo V60 a toujours ce petit quelque chose en plus qui la rend délectable. Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Oubliez le temps des Volvo austères et sérieuses. Certes, elles étaient ultra fiables et il n’y a aucune raison de penser que ce n’est pas encore le cas aujourd’hui. Mais il reste dans ces autos un peu atypiques, malgré leur rachat par le géant chinois Geely (Lotus, 50 % de Smart, QJ Motorcycles…) une part, assez unique sur le marché, de désirabilité qui tient à ce mélange subtil entre classe et sportivité, entre discrétion et raffinement loin du côté parfois ostentatoire et des fois vulgaire d’autres marques « premium ». C’est le cas e ce break V60, un parfait sleeper. Parce que, l’air de rien, ou presque, il y a 350 chevaux… qui peuvent débouler en silence.

V60 Recharge T8, Silver Dawn

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau dans cette S60 ?

Pour intéressante qu’elle soit, cette V60 est un peu une auto de transition : ses 350 chevaux en font une auto véloce, ses performances sont (presque !) de premier plan, avec notamment un 0 à 100 couvert en à peine plus de 5 secondes (c’est le chrono d’une Dodge Viper en 1996, avec son V10 de 8 litres !), mais le fait d’aller faire de temps en temps le plein d’essence va vite appartenir au passé. Volvo est à un tournant de son histoire : la marque a annoncé qu’elle serait 100 % électrique en 2030, de même qu’elle blinde ses autos depuis toujours d’équipements de sécurité, en visant « zéro mort dans une Volvo » depuis 2020. En attendant, profitons-en !

V60 Recharge T8, Silver Dawn

Comment ça marche ?

Dans la plus grande transparence ! En fait, c’est très simple : un quatre cylindres essence turbo est accouplé à un moteur électrique de 145 ch, pour une puissance cumulée de 350 ch et 659 Nm, ce qui est carrément conséquent. Les batteries ont une capacité de 18,8 kWh et l’autonomie en mode tout électrique est donnée comme pouvant aller jusqu’à 88 kilomètres d’autonomie. Le plus simple est de se laisser conduire : le mode Hybrid gère l’utilisation des batteries ou du moteur thermique en fonction des conditions de roulage. Bien entendu, il existe un mode Electric, de même qu’un mode Sport !

V60 Recharge T8, Silver Dawn

Et au volant, ça donne quoi ?

On redécouvre toujours une Volvo avec un immense plaisir. Certes, la concurrence « premium » fait mieux avec des écrans connectés qui donnent l’impression que votre auto est devenue votre propre salle de home cinéma. Pas de cela dans la V60, mais est-ce l’essentiel, d’autant que l’interface signée Google est bien réactive ? On bénéficie d’une ergonomie impeccable, d’ajustements soignés et il ne faut pas beaucoup d’habitude pour maîtriser tous les menus et arborescence du système d’info-divertissement. Ensuite, comme d’habitude, entre la qualité des sièges, de la sono et des liaisons au sol, on est placé dans un univers particulièrement soigné, qui n’incite qu’à une chose, celle de tailler des kilomètres. Par rapport à la génération précédente de V60 hybride, la dernière chaine cinématique permet de faire plus de kilomètres en mode « zéro émission » (en gros, environ 75 au lieu de 42, réalisés lors d’un précédent test) et les 350 chevaux sont bien là, plus pour des reprises express (merci aux 659 Nm de couple) que pour des chronos de l’espace (Volvo limite ses autos à 180 km/h en vitesse maxi, pour des raisons de sécurité). Un regret : la vitesse de recharge des batteries (6,4 kW), pas optimale, mais ça le fait si vous pouvez recharger le soir à la maison, ou la journée au bureau…

V60 Recharge Interior

Son point fort ?

Envie de sortir du lot commun des premiums allemands ? Cette V60 allie une belle posture, une classe innée, des performances et une sobriété qui n’ont rien à envier à des modèles supposément plus prestigieux.

Les chiffres clé

Moteur : 4 cylindres en ligne, turbo + moteur électrique

Cylindrée : 1969 cm3

Puissance : 350 ch à 5500 tr/mn

Couple : 659 Nm à 1700 tr/mn

Boîte de vitesse : automatique, 8 rapports

Poids : 2064 kilos

Vitesse maxi : 180 km/h

0 à 100 km/h : 5,4 secondes

Conso officielle / de l’essai : 0,8 l/100 / 7,3 l/100

Prix : gamme Volvo V60 à partir de 66750 €

Le verdict de Stuff

Le bien-être de son intérieur, en forme de cocon, vient en parfait reflet de son esthétique, sobre et classe à la fois. La V60 T6, le choix de l’initié…