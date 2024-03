Le nouveau MINI Countryman voit encore plus grand

Avec six centimètres de plus en hauteur et 13 centimètres de plus en longueur, le nouveau MINI Countryman s’est sensiblement agrandi par rapport à son prédécesseur. Avec des passages de roue plus larges, un charisme typiquement MINI et un design minimaliste et moderne, il bénéficie désormais d’une prestance nettement améliorée et d’une polyvalence inédite chez MINI.

Ce nouveau MINI Countryman offre encore plus d’espace intérieur, de confort et de sécurité, et ce même en dehors des sentiers battus grâce à sa transmission intégrale. Les nouveaux « MINI Experience Modes », les systèmes d’aide à la conduite ou encore le nouvel assistant vocal « MINI Intelligent Personal Assistant », permettent de faire des excursions en toute sérénité dans la plus robuste des MINI. L’arrivée de deux motorisations 100 % électriques accentuent encore le plaisir de conduire propre à la marque britannique. Premier modèle MINI fabriqué en Allemagne, le nouveau MINI Countryman innove également en termes de production.

« Avec le MINI Countryman entièrement électrique, le plus grand modèle de la nouvelle famille MINI fait entrer la marque dans une ère de mobilité sans émission à l’usage. La première MINI fabriquée en Allemagne garantit également le plus haut niveau possible de respect de l’environnement lors de sa production. Sa polyvalence et ses nouvelles motorisations électriques en font le compagnon idéal aussi bien en ville que lors des excursions en dehors des frontières de la ville », explique Stefanie Wurst, Directrice de la marque MINI.

Avec ces 4433 mm de long, 1843 mm de large et 1656 mm de haut, le MINI Countryman est à la fois polyvalent et élégant ainsi que spacieux pour répondre aux trajets de tous les jours. Grâce à l’empattement, qui a été porté à 2692 mm, le confort a encore été augmenté. Le MINI Countryman 100% électrique est proposé avec deux niveaux de performance. Le MINI Countryman E revendique une puissance de 204 ch (150 kW), un couple de 250 Nm et une autonomie de 462 km. Le MINI Countryman SE ALL4 développe quant à lui 313 ch (230 kW), 494 Nm de couple et totalise une autonomie de 433 km. Ces deux motorisations sont associées à une batterie d’une capacité de 64,7 kWh.

Avec cette troisième génération, le plus grand modèle de la nouvelle famille MINI poursuit le voyage de la marque dans l’ère de la mobilité électrique sans émissions à l’usage. Le crossover compact est sur la voie du succès depuis son lancement sur le marché en 2010, avec ses cinq portes et ses plus de quatre mètres de long. De plus, la transmission intégrale disponible en option sur ce baroudeur garantit une conduite à la fois sécurisante et dynamique, même hors des sentiers battus.