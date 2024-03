Vos oreilles sont-elles prêtes pour le Meze Audio Liric ?

Les marques audio haut de gamme peuvent être prétentieuses, mais Meze Audio a su prendre en compte les commentaires de ses clients pour sa deuxième tentative avec ce casque haut de gamme. Le Meze Liric 2e génération promet une écoute plus fluide et une construction plus résistante, ce qui devrait satisfaire les audiophiles exigeants.

Chaque casque possède un driver planaire à plus petite échelle que ceux trouvés dans les écouteurs Empyrean et Elite de Meze, et est équipé d’un nouveau masque de résonateur quart de longueur d’onde (QWRM). Cette plaque métallique recouvre des ouvertures spécifiques dans le cadre du haut-parleur pour réduire certains pics de haute fréquence, ce qui devrait permettre d’obtenir un son étonnamment précis, comparable à celui des canettes à dos ouvert en termes de légèreté.

Meze estime que le Liric 2e génération peut fournir une réponse en fréquence franchement ridicule de 4 à 92 000 Hz, à un niveau très respectable de 61 ohms. Assez élevé pour que vous ayez besoin d’une sorte de DAC/ampli dédié pour en tirer le meilleur parti, mais pas au point de ruiner en équipement audio.

Au lieu des oreillettes gainées de cuir vues sur le modèle de première génération, ce nouveau Liric a été traité avec une finition en bois d’ébène rayé. Ils sont censés être aussi résistants et durables que les arbres utilisés pour les construire, avec une conception modulaire qui comprend également des coussinets magnétiques amovibles. Les accents de cuivre et l’utilisation généreuse du cuir dans le bandeau signifient qu’ils ont absolument l’air du business.

Le Liric de première génération proposait un câble assez modeste, mais cette version est équipée en standard du câble en cuivre tressé à la main de Meze. Le connecteur 4,4 mm est spécialement conçu pour les amplis casque et les lecteurs portables dédiés. Le fait qu’ils soient détachables exclut un autre point de défaillance possible, ce qui signifie qu’ils devraient durer longtemps.

Ce Meze Liric 2e génération est en vente dès maintenant, directement sur le site mezeaudio.com et auprès des revendeurs agréés. Attendez-vous à vous séparer de 2000 € afin d’en obtenir un.