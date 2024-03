Omega fait revivre l’ultra-rare Speedmaster blanche avec un nouveau cadran blanc laqué

Cette Speedmaster à cadran blanc laqué rejoint la gamme permanente d’Omega.

En termes de montres emblématiques, l’Omega Speedmaster Moonwatch est l’une des montres les plus vénérées de l’histoire de l’horlogerie, réputée pour son statut légendaire de première montre portée sur la lune lors des missions Apollo de la NASA.

La Speedmaster a d’abord été présentée avec des aiguilles et des index blancs sur un cadran noir pour augmenter la lisibilité, mais maintenant, après beaucoup d’anticipation, Omega a lancé une Speedmaster à cadran blanc laqué.

Les rumeurs autour de ce modèle circulent sur Internet depuis novembre 2023, date à laquelle la première édition a été repérée au poignet de l’ambassadeur de la marque Omega, Daniel Craig. Désormais, le design est officiellement disponible à l’achat.

La caractéristique la plus distinctive de la montre est son rare cadran blanc, avec des détails noirs, des index appliqués noirs et le nom Speedmaster remarquable en rouge. C’est peut-être notre modèle de Speedmaster préféré à ce jour (à part le 50e anniversaire du « Silver Snoopy Award », bien sûr).

La principale inspiration de ce nouveau look réside dans les couleurs blanches et noires des combinaisons spatiales des astronautes, en particulier celles utilisées lors d’activités extravéhiculaires (pensez à ces images emblématiques des sorties dans l’espace). De plus, des lignes rouges figurent également sur les combinaisons depuis Apollo 13 en 1970 pour indiquer le grade du commandant.

Le cadran blanc a également des liens avec le prototype ALASKA I, ainsi qu’avec la Speedmaster « Albino » fabriquée exclusivement pour le marché italien et limitée à seulement 500 exemplaires.

La montre en acier inoxydable de 42 mm est proposée sur un bracelet en acier inoxydable d’inspiration vintage avec cinq maillons arqués par rangée. Si vous préférez les bracelets, vous pouvez choisir soit un bracelet en cuir noir micro-perforé avec des surpiqûres rouges et blanches, soit un bracelet en caoutchouc antibactérien avec un motif de surface de lune sur la face inférieure pour un confort accru.

Pour les fans de Moonwatch, la lunette en aluminium anodisé noir de chaque garde-temps a reçu le célèbre « Dot over Ninety » sur l’échelle tachymétrique, tandis qu’à l’intérieur, la montre est animée par le calibre Co-Axial Master Chronometer 3861 – le plus récent des modèles Moonwatch. version datée du légendaire calibre 321 auquel les astronautes sur la lune ont fait confiance.

La Speedmaster à cadran blanc laqué (surnommée Daniel Craig) sera bientôt disponible dans les boutiques Omega.