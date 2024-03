Essai – Volkswagen ID.3 Pro S Life Max 77 kWh, une belle remise à jour

Elle avait pour vocation d’être un succès interplanétaire, dans la lignée des Coccinelle et Golf. En réalité, ce ne l’a pas vraiment fait, et c’est pourquoi la VW ID.3 s’est offert récemment un petit restylage salutaire. Pourtant, au quotidien, l’auto est séduisante à bien des égards. Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

C’est l’histoire d’une ambition contrariée. Car, avec l’ID.3, WV n’avait d’autre objectif que de refaire le coup du siècle, dans la lignée de ce que la Coccinelle et la Golf ont réussi à impacter sur le monde de l’automobile. Hélas, ce ne l’a pas vraiment fait. Du coup, Volkswagen repense son ID.3 avec une présentation améliorée, une offre « mécanique » revue et un positionnement tarifaire ajusté. Et ça, c’est bien.

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Sur ce site aux nobles idéaux, nous avions déjà essayé l’ID.3. A son lancement, elle proposait une motorisation de 204 ch avec une batterie de 58 kWh. Celle-ci est toujours disponible, mais l’offre se dédouble avec une plus grosse batterie (77 kWh), que nous avions dans notre auto d’essai. A part cela, l’ID.3 mesure 2 cm de moins que la Golf 8, essayée récemment (4,26 m contre 4,28), mais repose sur une toute nouvelle plateforme qui intègre les batteries dans le plancher. Du coup, tout le volume habitable, l’ergonomie et la répartition des masses sont spécifiques. Parmi les éléments qui montrent que cette auto est bien entrée dans l’ère moderne, « l’expérience de conduite » démarre dès la première approche : approchez avec la clé dans la poche. L’auto vous reconnaît et les feux à LEDs s’allument. Asseyez-vous sur le siège : hop, par magie, le contact est mis. Pressez la pédale de frein : hop, second coup de baguette, le moteur électrique est prêt à partir, en actionnant le sélecteur de vitesse, via une petite molette rotative à droite du tableau de bord ! Vraiment, tâtonner dans le noir pour trouver où mettre sa clé de contact sous le volant, c’est so révolution industrielle ! Par ailleurs, l’ID.3 en profite pour s’offrir un petit restyling esthétique, avec une face avant plus agréable à regarder. On aime.

Et sous le capot ?

On l’a dit, si le moteur reste le 204 ch que l’on connait, les batteries ont grossi pour offrir 77 kWh. De fait, l’autonomie (officielle) peut grimper à plus de 500 km. En réalité, lors de ce test hivernal (donc avec chauffage, phares, radio…), on était à un peu plus de 400 km d’autonomie réelle en usage urbain et péri-urbain. Pas si mal… D’ailleurs, on notera que sur la version 58 kWh, le couple est de 240 Nm ; il passe à 310 Nm sur la version 77 kWh, pour des reprises encore plus efficaces. Et sur cette version, la charge rapide autorise 170 kW.

Et au volant, ça donne quoi ?

Première chose à avoir évolué : la finition intérieure, désormais de bien meilleure qualité. Le tableau de bord, les panneaux de porte intègrent des matériaux moussés, et tout cela contribue à une meilleure ambiance à bord. Il est vrai que VW avait tendance à tailler dans les coûts et que la précédente ID.3 faisait carrément cheap à bien des égards. Ceci appartient au passé. Dans la même logique, l’ergonomie « tout tactile », qui supprime nombre de boutons et de commandes n’est pas idéale, puisqu’elle oblige trop souvent à quitter la route des yeux pour naviguer dans l’écran TFT ou tenter de calibrer nos actions sur les touches à retour haptique, moins réactives que prévu. On sait également que, dans le futur, VW reviendra en arrière sur ce plan-là. A l’intérieur, on note avec intérêt que la dalle est passée de 10 à 12 pouces. Et elle est bien réactive.

Ces griefs étant posés, l’ID.3 renouvelée se révèle une merveille dans un quotidien péri-urbain. Comme dans toute voiture électrique, le silence et les reprises instantanées n’ont d’égale que la douceur et la sérénité de la conduite : l’ID.3 ne déroge pas à la règle, elle est très agréable. Elle n’est pas parfaite, cependant : le mode de freinage régénératif aurait pu être plus puissant, et offrir une fonction « one pedal » comme la Nissan Leaf ; le feeling de la pédale de frein manque d’attaque au début, et une fonction « hold » qui bloque l’auto à l’arrêt au feu aurait été appréciable. Mais l’ID.3 se rattrape avec l’excellent feeling de conduite, les suspensions confortables et surtout sa bonne autonomie qui lui permet, même en hiver, avec chauffage et radio, d’envisager largement plus de 400 kilomètres d’autonomie ; sachant que la moyenne des trajets quotidiens tourne, en France, autour des 50 kilomètres, c’est parfait.. Autre excellent bon point : un rayon de braquage redoutablement court. Avec elle, en ville, vous êtes le roi des créneaux !

Son point fort ?

C’est sa conception qui permet d’avoir beaucoup de batteries dans un engin assez compact pour être utilisé en ville sans soucis. Cette version 77 kWh offre un joli rayon d’action.

Le verdict de Stuff

Le monde de l’auto électrique est très concurrentiel et VW a du récemment se repositionner avec cette ID.3, qui séduit dans le cadre d’un usage quotidien.

Les chiffres clé

Moteur électrique synchrone à aimants permanents

Puissance : 204 ch

Couple : 310 Nm

Boîte de vitesse : 1 rapport fixe

Poids : 1794 kilos

Vitesse maxi : 160 km/h

0 à 100 km/h : 7,9 secondes

Conso officielle / de l’essai : 15,5 kWh/100 / 24,3 kWh/100

Prix : gamme à partir de 39990 €, modèle d’essai Pro S Life Max à partir de 45310 €