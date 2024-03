Apple dévoile les nouveaux MacBook Air 13 et 15 pouces M3

Apple a présenté aujourd’hui les nouveaux modèles de MacBook Air équipés de la puissante puce M3, qui les propulse vers des niveaux inédits de performances énergétiques et de portabilité.

Les MacBook Air 13 et 15 pouces présentent tous deux un design remarquablement fin et léger, une autonomie allant jusqu’à 18 heures, un écran Liquid Retina et de nouvelles capacités, notamment la prise en charge de deux écrans externes et un Wi-Fi jusqu’à 2 fois plus rapide que les modèles de génération précédente. Doté d’un boîtier unibody en aluminium conçu pour résister à l’épreuve du temps, le nouveau MacBook Air se décline en quatre superbes coloris : minuit (formulé avec un revêtement anodisé révolutionnaire réduisant les traces de doigts), lumière stellaire, gris sidéral et argent. En combinant une caméra, des micros et des haut-parleurs de pointe, la recharge MagSafe, un design silencieux sans ventilateur et macOS, le MacBook Air propose une expérience d’utilisation inégalée, qui fait du modèle 13 pouces l’ordinateur portable le plus vendu au monde et du modèle 15 pouces l’ordinateur portable 15 pouces le plus vendu au monde. Les nouveaux MacBook Air peuvent être commandés dès aujourd’hui, et seront disponibles à partir du vendredi 8 mars.

Élaborée à partir d’un procédé de gravure en 3 nanomètres à la pointe de la technologie, la puce M3 dote le MacBook Air de performances encore plus rapides et de capacités inédites. Intégrant un puissant CPU 8 cœurs, un GPU jusqu’à 10 cœurs et jusqu’à 24 Go de mémoire unifiée, le nouveau MacBook Air est jusqu’à 60 % plus rapide que le modèle doté de la puce M1 et jusqu’à 13 fois plus rapide que le plus rapide des MacBook Air à processeur Intel1. Il offre également jusqu’à 18 heures d’autonomie, soit 6 heures de plus que les MacBook Air à processeur Intel. La vitesse fulgurante de la puce M3 se manifeste aussi bien lors de l’exécution des tâches du quotidien que dans le cadre de projets plus exigeants, comme le montage vidéo, la retouche photo ou le développement logiciel. Et grâce au GPU nouvelle génération de la puce M3, le MacBook Air prend en charge le mesh shading et le ray tracing à accélération matérielle, qui améliorent la précision des éclairages, des reflets et des ombres pour des jeux extrêmement réalistes. Enfin, il embarque le dernier moteur médias avec prise en charge du décodage AV1, pour un streaming vidéo plus efficace et de meilleure qualité.

Le MacBook Air 13 pouces avec puce M3 est proposé au prix de revente Apple à partir de 1 299 €. Le MacBook Air 15 pouces avec puce M3 est proposé au prix de revente Apple à partir de 1 599 €. Les deux modèles sont disponibles en finitions minuit, lumière stellaire, argent et gris sidéral.

Le MacBook Air 13 pouces avec M2, disponible en finitions minuit, lumière stellaire, argent et gris sidéral, est désormais proposé au prix de revente Apple à partir de 1 199 €.