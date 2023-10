On pensait que les Ray-Ban étaient naturellement cool.. Jusqu’à ce que Zuck y mette des caméras

La technologie est rarement, voire jamais, cool. Les lunettes intelligentes font-elles exception ? Probablement pas.



L’iPhone peut innover chaque année, mais il mise sur sa pertinence décroissante dans la culture pop pour rester en tête du peloton. Un écran de télévision de 90 pouces peut facilement impressionner, mais pas si vous ne regardez que Rick et Morty.

Il ne s’agit pas de détester aucune de ces choses. « Cool » est subjectif. Même si ce n’est pas le cas, le cool est mesuré selon des paramètres assez conventionnels, intermédiaires. Des mecs en vestes de cuir peut-être, ou des vagabonds tête de lit avec une attitude PG-13 « s’en foutent ». Même ne pas être cool est cool. Quoi qu’il en soit, le cool ne peut pas être forcé. Malheureusement, cela n’empêche pas les gens d’essayer.

Il y a une raison pour laquelle Mark Zuckerberg s’entraîne au MMA, ou pour laquelle Elon Musk, un homme de 52 ans, passe son temps à publier des mèmes. Ces deux activités sont « cool » pour une race d’hommes – c’est-à-dire les milliardaires – qui ont tout ce qu’ils veulent, sauf le goût. Ces personnes ne peuvent pas simplement rester les bras croisés, compter leurs milliards, posséder toutes vos données et se détendre. Non, ils veulent que vous pensiez qu’ils sont cool aussi. Et ils sont tristes que vous ne le fassiez pas.

Quel est le but de tout cela ? Eh bien, Meta s’est associé à Ray-Ban pour lancer une paire de lunettes de soleil avec des appareils photo. Ray-Ban est une entreprise de lunettes de soleil de luxe née en 1929. Ce sont les lunettes de soleil de choix des stars de cinéma terre-à-terre et des aspirants Andy Warhols. Comment actualiser un classique américain comme les Ray-Ban Wayfarers ? Collez-y des caméras, bien sûr.

C’est ce que nous avons dans les lunettes intelligentes Ray-Ban Meta. Appuyez sur un petit bouton en haut de la tempe droite ou prononcez les mots « Hey Meta, prends une photo » pour prendre une image. Les lunettes arborent un appareil photo 12MP, enregistrent des vidéos 1080p jusqu’à 60 secondes et prennent en charge la diffusion en direct sur Instagram et Facebook. Mais pour nous, ce n’est qu’un autre exemple de technologie essayant de réinventer une roue qui fonctionne déjà très bien (et de satisfaire les investisseurs).

Ce n’est un secret pour personne que Facebook n’est pas vraiment populaire auprès des jeunes d’aujourd’hui. Facebook est devenu moins un lieu réservé aux groupes d’amitié universitaires qu’à des groupes de surveillance de quartier locaux dysfonctionnels. Il est compréhensible pourquoi Meta voudrait modifier cette image. Après tout, c’est l’une des principales raisons pour lesquelles Facebook (la société faîtière) est devenue Meta en premier lieu.

Mais on ne peut s’empêcher de penser que Meta dit l’une des deux choses suivantes avec son partenariat avec Ray-Ban. Soit le côté cool équivaut à un héritage et une culture qui se sont développés naturellement au cours des 94 dernières années. Ou bien, ces lunettes de soleil ont besoin d’être rénovées, et c’est Meta qui le fait. Aucune des deux options n’est bonne, mais apposer un appareil photo et un logo Meta sur la Ray-Ban ressemble à un mème « Comment allez-vous, mes amis ? » rendu réel.

Reste à savoir si les Ray-Ban Meta Smart Glasses 2.0 réussiront. Mais ce n’est pas exactement comme s’il n’y avait pas déjà eu de précédent à ce sujet. Google Glass était le premier canari de la mine de charbon en matière de technologie des lunettes. Où sont-ils maintenant? Sur la ferraille des projets Google abandonnés.

Le problème des lunettes intelligentes Ray-Ban Meta vient du fait que Mark Zuckerberg est intrinsèquement lié à l’entreprise. Tout ce que Meta crée est maudit par son fondateur, qui existe en quelque sorte dans une étrange zone inférieure de milliardaire. Ce n’est pas un Elon Musk, quelqu’un qui a cultivé une base de fans qui sautera sur une mine antipersonnel pour lui au tout premier signe de critique justifiée. Ce n’est pas un Bezos qui peut absoudre une multitude de péchés en envoyant quelques célébrités dans l’espace. Zuckerberg est juste… Zuckerberg, et par défaut, Meta.

Jusqu’à ce que Zuckerberg apparaisse sur la couverture de Vogue avec une coupe de cheveux de Jules César, peu de gens tiendront compte de ses conseils de style. Mais il existe un moyen de renverser la situation. Zuckerberg pourrait suivre les traces de MySpace Tom, un magnat de la technologie qui a bâti une fortune avant de disparaître quelque part dans une maison au bord d’un lac.