Qu’est-ce que Spotify HiFi ? La prochaine mise à niveau haute résolution de Spotify

Tout ce que vous devez savoir sur le prochain service de streaming musical en qualité CD, Spotify HiFi.

Les rumeurs sur Spotify HiFi circulent depuis des années. Ainsi, en février 2021, Spotify a officiellement annoncé un nouveau niveau proposant de la musique de qualité CD utilisant un format de compression sans perte, idéal pour les haut-parleurs ou les écouteurs haut de gamme.

Les flux de haute qualité seraient, a indiqué la société, « déployés sur certains marchés plus tard dans l’année ». Nous avons même eu une publicité avec Billie Eilish, c’est dire. Depuis, rien n’a bougé sur le sujet et nous attendons désormais la fin de l’année 2023.

Qu’est-ce que Spotify HiFi ?

Actuellement, lorsque la musique atteint votre application Spotify, que ce soit sur votre téléphone ou votre ordinateur de bureau, elle est décompressée et lue. Mais ce qui se passe avant compte. Lorsque vous écoutez de la musique diffusée sur Internet, le flux est compressé pour mieux utiliser la bande passante disponible. Il existe plusieurs manières différentes de procéder. Spotify utilise Vorbis et AAC. Mais ce qu’ils ont en commun, c’est qu’ils utilisent une compression « avec perte ». Cela signifie que des morceaux du fichier musical sont supprimés dans le but de réduire la quantité de données envoyées. Spotify Hi-Fi offrirait une qualité CD ou un streaming sans perte – plus d’informations sur ce que cela signifie ci-dessous.

Plusieurs sources suggèrent que le catalogue Spotify HiFi est prêt à fonctionner et que les employés y ont même accès.



Ca va sortir quand ?

Nous ne savons pas. Après une présentation en 2023, le co-président de Spotify, Gustav Söderström, a déclaré à The Verge que Spotify « va le faire [HiFi], mais nous allons le faire d’une manière qui a du sens pour nous et pour nos auditeurs. L’industrie a changé et nous avons dû nous adapter. Söderström a ajouté que la HiFi « arrivera à un moment donné ». Spotify HiFi pourrait-il arriver fin 2023 ?

Y a-t-il eu des nouveautés de la part de Spotify en 2023 ?

Oui. Il y avait beaucoup de spéculations sur la possibilité que Spotify HiFi soit (à nouveau) annoncé lors de l’événement annuel Stream On de la société le 8 mars. Au lieu de cela, la présentation nous a montré un ensemble d’outils de création, de fonctionnalités utilisateur et de nouvelles programmations disponibles sur le service. Ce que nous avons obtenu, c’est une plate-forme TikTokifiée, la société annonçant officiellement une nouvelle mise en page déroulante, des podcasts supplémentaires exclusifs à Spotify.

Nous avons également eu l’application AI DJ, une fonctionnalité qui ajoute un MC, des mixages et d’autres personnalisations algorithmiques aux listes de lecture. La fonctionnalité AI DJ est désormais officiellement lancée au Royaume-Uni et en Irlande. Les auditeurs peuvent découvrir de nouvelles musiques supervisées par la voix de Xavier ‘X’ Jernigan. Il vous recommandera des chansons et proposera des anecdotes sur vos artistes préférés. Si vous êtes membre Spotify Premium, bien sûr.

De quoi ai-je besoin pour écouter Spotify HiFi ?

Spotify HiFi fera très probablement partie de l’application Spotify standard, mais comme la société a l’habitude de fournir des débits inférieurs via son application Web, elle pourrait ne pas y apparaître. Des exemples d’algorithmes de compression audio sans perte incluent ATRAC de Sony, FLAC, HD-AAC (que Spotify utilise déjà dans son niveau Premium) et Dolby True-HD.

Spotify n’a parlé de musique de qualité CD qu’en relation avec son niveau HiFi ou Platinum, plutôt que d’entrer dans le domaine de la musique haute résolution qui augmente les taux d’échantillonnage au-delà des CD, vous ne devriez donc pas avoir besoin de trop d’équipement exotique pour la lire. dos.

Les enceintes ou les écouteurs filaires ne devraient poser aucun problème, avec les mises en garde habituelles concernant les connexions analogiques, mais si vous souhaitez utiliser des écouteurs sans fil, assurez-vous qu’ils (et votre lecteur) prennent en charge un codec Bluetooth à débit binaire plus élevé tel que aptX HD Lossless ou LDAC, sinon tous ces informations supplémentaires seront compressées au cours de la dernière étape de son voyage.

Combien ça va coûter ?

Comme le rapporte Bloomberg, le nouveau niveau serait essentiellement « Supremium ». Nous imaginons que ce sera un niveau plus cher que l’actuel Spotify Premium à 9,99 $ En septembre, un utilisateur de Reddit nommé u/Hypixely a trouvé dans le code de l’application Spotify des détails sur un niveau « Supremium ». Le code découvert semble confirmer de nombreuses rumeurs autour de Spotify HiFi. De la musique sans perte 24 bits, des listes de lecture alimentées par l’IA et des outils de mixage avancés sont tous mentionnés, ainsi qu’un prix de 19,99 $. Si Spotify facture un supplément pour l’audio sans perte, cela irait à l’encontre d’autres fournisseurs de streaming, tels que Tidal, Apple et Amazon, qui proposent un streaming sans perte en supplément à leurs abonnés existants. A suivre, donc…