Xiaomi 12S Ultra voit grand avec un capteur photo 1 pouce co-développé par Sony

Ce capteur surdimensionné promet d’éradiquer pour toujours les appareils photo compacts

Xiaomi a lancé son partenariat avec les experts en photographie Leica avec style. Résultat : le le Xiaomi 12S Ultra – un terminal premium couronné par un capteur photo 1 pouce. La firme a même fait appel à Sony pour le développer.

Le capteur principal est parmi les plus grands jamais apparus sur un smartphone. Et à 50,3 MP, il ne manque pas non plus de nombre de pixels. Il possède une lentille asphérique en huit pièces, de multiples revêtements réduisant la réflexion et ce que Xiaomi appelle l’autofocus “octa-PD”. Il est rejoint par un ultra grand angle 48 MP (avec autofocus double PD cette fois) et un téléobjectif périscope 48MP avec OIS, ce qui est bon pour un zoom combiné 120x. Tous les trois sont au sein d’un module massif qui couvre toute la moitié supérieure du téléphone.

Un écran AMOLED de 6,73 pouces et d’une résolution de 3200 × 1400 apportent une avancée bienvenue par rapport au Xiaomi Mi 11 Ultra sortant, avec la technologie LTPO, pour un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz. Attendez-vous à une luminosité maximale saisissante de 1500 nits, une lecture HDR10 + et une profondeur de couleur native de 10 bits, ainsi qu’une couverture complète de l’espace colorimétrique DCI-P3.

Sans surprise, Xiaomi n’a pas lésiné sur les performances, avec un processeur Snapdragon 8+ Gen 1. Le dernier processeur haut de gamme de Qualcomm promet une augmentation de 10% de la puissance du processeur et du processeur graphique, ainsi qu’une durée de vie de la batterie 30 % supérieure. La firme chinoise estime avoir maîtrisé les températures grâce à un nouveau système de roucoulement 3D, qui devrait éviter l’étranglement lorsqu’il est poussé à l’extrême. Il sera livré avec 8 ou 12 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage intégré. Il fonctionne sous Android 12, avec le MIUI 13 de la société en tête.

Sa batterie de 4860 mAh n’est pas la plus grande que nous ayons vue dans la gamme actuelle de combinés haut de gamme. Mais une charge rapide filaire de 67 W et une charge sans fil de 50 W devraient vous aider à rester rechargé.

Par ailleurs, vous obtenez un capteur d’empreintes digitales à l’écran, une résistance à la poussière et à l’eau IP68, Bluetooth 5.2 avec prise en charge de Snapdragon Sound pour un son sans fil de haute qualité et des haut-parleurs stéréo réglés par Harman Kardon. Le tout est enveloppé dans une texture semblable à du cuir, avec du verre incurvé sur le devant.

Le 12S Ultra a été dévoilé aux côtés du Xiaomi 12S et du Xiaomi 12S Pro lors d’un événement en Chine. Les deux derniers sont des mises à niveau des Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro de cette année, avec des processeurs plus récents (et un nouveau capteur de caméra principal pour le modèle vanille), mais pas grand-chose d’autre.

Les trois modèles Xiaomi 12S devraient bientôt être commercialisés en Chine. Le 12S Ultra commencera à partir de 5999 CNY (environ 800 €) et montera à 6999 CNY (environ 900 €) pour la version haut de gamme 12 Go + 512 Go.