Wahoo lance SYSTM, une application d’entraînement complète pour les athlètes

Avec la sortie de son application d’entraînement Wahoo SYSTM, Wahoo est entré dans l’espace logiciel, élargissant son écosystème pour inclure une plate-forme d’entraînement complète conçue pour les athlètes de tous niveaux. SYSTM adopte une approche complète et scientifique de l’entraînement, avec une bibliothèque d’entraînements diversifiée qui comprend des séances de cyclisme, de course et de natation immersives, mais aussi du yoga, un entraînement musculaire au poids du corps et un entraînement mental.

Pour aider les athlètes à répondre à l’incontournable question « Que dois-je faire aujourd’hui ? », SYSTM propose un générateur de plans d’entraînements intuitifs qui permet de personnaliser une gamme de plans pour le cyclisme et le multisport.

Chaque entraînement et plan d’entraînement a été conçu par la division Wahoo Sports Science, dirigée par le légendaire entraîneur Neal Henderson, pour aider les athlètes à obtenir de vrais résultats sans avoir à passer d’innombrables heures sur le vélo ou le tapis.

“Lorsque Wahoo a acquis The Sufferfest, nous savions que nous avions une réelle opportunité de révolutionner la façon dont les gens s’entraînent’’, déclare David McQuillen, fondateur de The Sufferfest et responsable des services d’entraînements de

Wahoo.

“Nous avons décidé de créer l’application d’entraînement la plus complète possible – intégrant un contenu attrayant, la meilleure science du sport, des conseils d’entraînement utiles fournis en langage simple et des outils qui permettent aux athlètes de tous les horizons d’atteindre leurs objectifs de mise en forme. Avec le lancement de SYSTM, nous avons préparé le terrain en proposant une solution d’entraînement qui se trouve au centre de l’écosystème d’appareils Wahoo pour rendre l’amélioration de vos performances plus simple et plus gratifiante’’.

“La mission de Wahoo a toujours été de créer les outils et appareils d’entraînement connectés les plus faciles à utiliser. SYSTM est un complément parfait à notre offre matérielle – c’est une plate-forme d’entraînement qui sert les athlètes de tous

niveaux, cycliste passionné ou professionnel en herbe ‘’ a déclaré le PDG de Wahoo, Mike Saturnia. SYSTM dispose également de la technologie exclusive Four-Dimensional Power (4DP), qui donne aux athlètes un aperçu approfondi de leur condition physique, puis adapte tous les entraînements et plans à leur profil.

Les objectifs de performance sont individualisés pour chaque athlète afin que chaque intervalle soit proposé à l’intensité exacte nécessaire pour s’améliorer.

L’entraînement doit être motivant pour être efficace, c’est pour cela que SYSTM propose une bibliothèque diversifiée de nouvelles catégories de contenus immersifs, notamment :

– The Sufferfest : Des séquences de course professionnelles, des bandes sonores et des scénarios captivants pour des entraînements stimulants. Servi avec une dose d’humour.

– Sur place : Visites guidées sur certains des itinéraires les plus emblématiques du cyclisme.

– ProRides : Simulations de course immersives qui combinent des vidéos de courses pros à la première personne avec des vidéos de coureurs élite, adaptées au profil 4DP de l’utilisateur.

– « A week with » : Passez une semaine à vous entraîner avec les athlètes Wahoo. Allez dans les coulisses et voyez comment ils vivent et travaillent.

– Inspiration : Films et documentaires sur le cyclisme, combinés avec des entraînements de récupération et d’endurance.

– Entraînement musculaire : Une approche plus ciblée et intégrée de l’entraînement musculaire qui profite aux coureurs, aux athlètes multisports et aux cyclistes.

SYSTM est disponible pour les plates-formes Windows, macOS, iOS et Android et est conçu pour fonctionner avec les appareils de fitness connectés de la plupart des principaux fabricants, permettant aux athlètes d’utiliser les home trainers intelligents,

les capteurs de puissance, les moniteurs de fréquence cardiaque ou les capteurs de cadence de leur choix.

Dans la foulée du lancement de SYSTM, Wahoo a également publié le podcast The Knowledge, pour répondre aux besoins des athlètes pressés par le temps ,The Knowledge propose des immersions de 15 minutes dans des thèmes d’entraînement spécifiques.

Les utilisateurs existants de Sufferfest seront automatiquement inscrits dans SYSTM.

Les nouveaux utilisateurs peuvent profiter d’un essai gratuit de 14 jours.

Les abonnements à SYSTM coûtent 14,99 € par mois ou 129,99 € par an sur wahoofitness.com/SYSTM.