Une veste vélo qui se transforme en tablier couvre-jambes

Pour ceux qui se déplacent en vélo, Tucano Urbano présente la Magic Shelter, sa nouvelle veste à la fois légère, ingénieuse et étanche… de quoi affronter la pluie tout en restant stylé et au sec ! Voilà une veste de vélo citadine et compacte particulièrement utile pour affonter la pluie grâce à coupe moyenne ! Elle rassemble les trois éléments les plus importants pour les utilisateurs de deux roues : elle est étanche, coupe-vent, et respirante.

Grâce à ses maxi soufflets latéraux invisibles, ouvrables par fermeture à glissière elle se transforme en cape couvre-jambes. Les anneaux élastiques présents au niveau des poignets se tiennent par les pouces et permettent de maintenir la veste bien tendue.

Cette nouvelle veste est également équipée d’une doublure, d’un rembourrage en ouate thermique de polyester recyclé et de poignets coupe-vent pour plus de confort. Grâce à sa capuche réglable, elle peut être utilisée avec ou sans casque.

Côté sécurité, cette Magic Shelter est dotée du Reflactive System, un système de bandes réfléchissantes sur les soufflets latéraux, sur la capuche et les poignets pour assurer un maximum de sécurité.

Tucano Urbano Magic Shelter, 199 €, www.tucanourbano.com/fr/sh/tubike