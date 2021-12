Une Swatch X Peanuts de Noël en édition limitée

Snoppy, Charlie Brown, Woodstock et le reste du gang Peanuts s’invitent sur les montres Swatch.

Faites le cadeau de Noël idéal grâce à la nouvelle collaboration Swatch X Peanuts. Les personnages emblématiques de Charles M. Schulz réveillent notre imagination en nous faisant revivre les plus grands moments de la bande dessinée Peanuts. Nostalgie garantie au poignet !

Cette montre spéciale Swatch X Peanuts de Noël s’appelle CHOMP! En l’honneur de Snoopy, l’édition limitée est vendue dans un packaging “gamelle pour chien” pour le plus grand plaisir de votre toutou adoré! Mais ce n’est pas tout… Ce modèle contient une puce NFC qui permet à son propriétaire d’accéder à des bandes dessinées exclusives de Peanuts depuis son smartphone. Il suffit de placer son téléphone sur le cadran de sa montre pour activer la puce et vous serez redirigé vers une page Web contenant une réserve secrète d’histoires drôles avec Snoopy et sa bande d’amis.

Montre spéciale de Noël “CHOMP!” : 140 €