Une G-SHOCK Rubik’s Cube pour les nostalgiques du cube diabolique

G-SHOCK collabore avec Rubik’s Cube et dévoile sa nouvelle montre en édition limitée, la

GAE-2100RC-1AER, basée sur le nouveau modèle emblématique, la GA-2100. En s’inspirant du Rubik’s Cube, la GAE-2100RC-1AER peut changer de look avec une lunette interchangeable !

La GAE-2100RC-1AER est dotée de la dernière technologie de protection Carbon Core Guard. Le boîtier est plus fin et l’on retrouve sa silhouette octogonale unique avec un affichage analogique-numérique et un look rétro qui ravira les fan de Rubik’s Cube. Bien que son boitier soit fin, cette montre reste une montre G-SHOCK, à la fois robuste et durable dans le temps, avec une étanchéité allant jusqu’à 200 mètres et une

résistance aux chocs !

Inventé en 1974 par Erno Rubik, le Rubik’s Cube est devenu l’un des jouets les plus vendus de l’histoire, avec plus de 450 millions de cubes vendus à ce jour. Des icônes mondiales ont joué à ce puzzle extrêmement populaire, de Harry Styles à Ryan Gosling, en passant par Justin Bieber ou encore Will Smith. G-SHOCK déclare à propos de cette collaboration : « Il existe de nombreuses synergies entre l’approche de G-SHOCK en matière de fabrication de montres et l’emblématique Rubik’s Cube. Un extérieur robuste et accrocheur avec des complexités plus profondes et une philosophie commune « Never Give Up » font de

cette collaboration un partenariat très naturel. »

Cette collaboration est disponible à partir de fin février, au G-SHOCK Store Paris et sur le site g-shock.eu/fr, pour 149 euros.