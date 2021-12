Une édition spéciale en Kevlar pour le Leica Q2 Reporter

Dans le cadre de la célébration de la photographie à Wetzlar, Leica Camera AG a présenté une nouvelle version de l’appareil photo compact plein format Leica Q2, une édition spéciale Leica Q2 Reporter. Au lieu du classique gainage en cuir, il est doté d’une “armure” en Kevlar, matériau synthétique largement utilisé dans la production de vêtements de protection de haute qualité. Ce matériau hyper robuste est complété par la finition vert mat de l’appareil, obtenue grâce à une peinture particulièrement résistante aux rayures et à l’abrasion. Le résultat est un extérieur à la fois résistant et discret.

Ce Leica Q2 Reporter présente les mêmes caractéristiques techniques que le Leica Q2 : Compact numérique expert doté d’un capteur plein format 47,3 MP avec objectif grand angle Summilux 1:1,7/28 mm ASPH. Son gainage en Kevlar protège efficacement l’appareil photo contre les risques mécaniques, chimiques et thermiques. Bien que le revêtement soit initialement presque noir, l’exposition aux rayons UV modifie progressivement sa teinte, jusqu’à ce qu’il se rapproche de la couleur de l’appareil photo. En outre, les fibres de Kevlar deviennent légèrement plus saillantes avec le temps, ce qui améliore la prise en main de l’appareil.

Ici, qu’on apprécie ou non, le logo Leica rouge sur la face avant a été supprimé par souci de discrétion ; les gravures et les éléments de commande sont discrètement incrustés, de sorte que ni leur fonction – ni la valeur réelle de l’appareil – ne soient immédiatement visibles.

Leica Q2 Reporter, 5590 €, https://store.leica-camera.com