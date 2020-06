Un son « Spacial Audio » pour les Apple Airpods Pro

Passer et recevoir des appels en toute simplicité ? OK. Passer de la musique avec panache ? Check. L’ANC pour bloquer les bruits indésirables et un mode de transparence pour intensifier ces bruits autour de vous ? Oui.

En plus de cela, vous obtenez 4 h d’écoute avec 24 h d’énergie en réserve dans le boîtier. Seul le prix semble un peu raide. Mais après le jamboree qu’est la WWDC 2020 d’Apple, Apple a annoncé que les Airpods Pro étaient sur le point de bénéficier de sérieuses mises à jour et pourraient en valoir la peine.

Apple présente « Spacial Audio » pour apporter un son surround à ses écouteurs pour vous offrir une expérience immersive totale. Il le fait en partie en ajustant les fréquences dans chaque écouteur afin que les sons puissent être placés pratiquement n’importe où. Il utilise également le suivi de la tête à l’aide du gyroscope et de l’accéléromètre dans chaque écouteur et recalibrera le son chaque fois que vous inclinez ou déplacez votre tête. Il prendra en charge des technologies telles que le son 5.1, 7.1 et même le son Dolby Atmos. Cela pourrait être incroyable pour les films, mais nous ne savons pas quand cela sera déployé.

A cela s’ajoute la commutation automatique des appareils. Cette mise à jour du micrologiciel signifie que vos écouteurs seront suffisamment intelligents pour basculer entre les appareils et les entrées audio. Cela peut vous rendre la vie un peu moins compliquée, car vous n’aurez pas à vous soucier du temps d’attente entre regarder une bande-annonce sur votre iPhone et devoir répondre à un appel vidéo via votre MacBook. Et oui, c’est exclusif aux appareils Apple. Cette nouvelle fonctionnalité, qui fait partie d’iOS 14, arrive sur les Airpods de deuxième génération, Airpods Pro, Powerbeats, Powerbeats Pro et Beats Solo Pro.