Timberland NL Sky, la collection hommage aux aurores boréales

Alors que Timberland incite les jeunes générations à explorer leur environnement, des rues de la ville aux régions sauvages les plus reculées, la marque présente NL Sky, une nouvelle collection de vêtements inspirée par l’un des phénomènes naturels les plus impressionnants au monde, les aurores boréales.

S’appuyant sur les styles iconiques de la marque, la collection comprend des vêtements d’extérieur, des sweats à capuche, des pièces en polaire (dont une robe) et des T-shirts ornés d’imprimés irisés et des éléments réfléchissants dans une palette de couleurs saisissantes. La collection est prête à affronter les intempéries et est fabriquée de manière responsable avec des matériaux tels que le tissu ReBOTL, conçu à partir de plastique recyclé, et une isolation 100% recyclée. De quoi profiter pleinement de la Nature mais aussi la protéger…

Doudoune Northern Lights pour femme 250€

Veste de pluie Northern Lights pour homme 260€