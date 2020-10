Strong Atria 1200, le Wi-Fi dans toute la maison

Strong fabricant et distributeur réputé pour sa gamme de matériel TV et maison connectée, vous présente aujourd’hui sa nouvelle solution mesh : l’Atria 1200. Performants, compacts et abordables, les boîtiers Atria constituent un moyen simple et efficace d’étendre votre réseau Wi-Fi à l’ensemble de la maison.

Bien souvent, vous constatez une diminution de votre signal Wi-Fi, voir une perte complète, dans les pièces les plus éloignées de votre routeur ou de votre box. Avec l’Atria 1200, profitez d’un réseau Wi-Fi sans interruption dans toute la maison, des combles au sous-sol. En créant un réseau maillé (mesh) fiable, chaque boîtier Atria augmente considérablement la couverture réseau sur des superficies allant de 200 m², avec 2 boîtiers, jusqu’à 600 m², avec 6 modules. La combinaison de ses deux bandes 2,4 Ghz et 5 Ghz offrent un débit jusqu’à 1 200 Mbps, idéal pour le visionnage de vidéos HD ou UltraHD (4K) et le jeu en ligne.

Equipé de la technologie “Easy Mesh”, l’Atria 1200 construit une architecture maillée à points d’accès multiples accessibles avec un seul nom de réseau Wi-Fi pour toute la maison. La sensation de liberté offerte par cette fonctionnalité est encore renforcée par la sélection intelligente et dynamique du boîtier Atria le plus adapté pour chaque appareil selon sa position. Vous pourrez ainsi passer d’une pièce à l’autre sans décrochage ni latence. La présence de 3 ports LAN Ethernet Gigabit permet de connecter tous vos appareils filaires à leur vitesse maximale. Les boitiers Mesh 1200 peuvent également être configurés en mode routeur ou point d’accès 1200 Mbps. L’ensemble de ces fonctionnalités tiennent dans un boîtier blanc ultra-compact qui s’intègre en toute discrétion à votre intérieur. Un cryptage WPA/WPA2 offre une sécurité optimale tandis que le bouton “Connect&Secure” permet d’associer de nouveaux appareils d’un simple clic sans redouter aucune intrusion.

Strong Atria 1200, 89,99 € le pack de 2 et 49,99 € par module complémentaire