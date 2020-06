Sony dévoile ses nouvelles enceintes sans fil Extra Pass

Des basses toujours profondes et percutantes grâce à ces dernières enceintes sans fil. La gamme XB bénéficie en effet du son EXTRA BASS issu des technologies audio Sony, dont le nouveau format de haut-parleurX-Balanced Speaker. Il réussit à reproduire une qualité et une pression sonores élevées qui offrent une expérience d’écoute plus riche, plus intense et plus agréable. La forme non circulaire du haut-parleur maximise la surface de son diaphragme et augmente la pression sonore afin de générer des basses plus percutantes. Elle réduit également la course du diaphragme tout en maintenant la même pression sonore pour réduire toute distorsion. Dans le cas de la XB33, le niveau de la pression sonore a été augmenté d’environ 30 % et le taux de distorsion ainsi réduit d’environ 25 % par rapport au modèle précédent (SRS-XB32).

Leur mode LIVE SOUND projette votre fête dans une expérience sonore tridimensionnelle pour vivre toute l’intensité d’un spectacle en direct. Ce mode élargit la scène sonore. Ainsi, que l’utilisateur soit en face, ou complètement excentré du champ sonore, il percevra tous les détails du son. Cette nouvelle gamme d’enceinte est désormais rechargeable via l’interface USB-Type-C. Résistance à l’eau de mer, à la poussière et à la rouille grâce à leur indice de protection IP67, elles sont annoncées pour août prochain, pour un prix allant de 100 € à 230 €.

Avec 24 heures d’autonomie, la fête peut durer toute la nuit. De plus, il est possible de recharger la batterie des smartphones via le port USB. et prolonger la fête encore plus longtemps. En déplacement, il suffit de connecter le smartphone aux enceintes grâce à la technologie Bluetooth et NFC14. Le nouveau design de ces enceintes est désormais doté d’une ligne de lumière multicolore, d’un tweeter illuminé et d’un éclairage des haut parleurs.

L’application Fiestable, directement accessible depuis les smartphones, recréé l’ambiance d’un club, synchronise les lumières avec le rythme de la musique ou change les couleurs. Quant à l’application gratuite Sony | Music Center, elle permet de contrôler l’enceinte depuis la piste de danse, de sélectionner les listes de lecture, choisir la chanson suivante, éteindre les lumières de l’enceinte et même personnaliser l’égaliseur.

De plus, grâce à la nouvelle fonction Party Connect, il est possible de connecter jusqu’à 100 enceintes sans fil compatibles (via Bluetooth) pour synchroniser la musique et les lumières, et faire danser tout le monde à l’unisson.