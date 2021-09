Serial 1 lance son modèle Mosh/Tribute en édition limitée

Serial 1 a dévoilé son vélo électrique S1 Mosh/Tribute en édition limitée le 18 septembre dernier à Electrify Expo, le plus grand festival de mobilité électrique en Amérique du Nord.

La première sortie de la nouvelle série exclusive S1 de Serial 1, le S1 MOSH/TRIBUTE rend hommage au superbe prototype vintage qui a inspiré la création de la marque Serial 1 eBike. La nouvelle série S1 lancera des versions spéciales en édition limitée des vélos électriques qui ont été améliorées avec des finitions haut de gamme, une technologie ajoutée, des composants exclusifs et une attention inégalée aux détails. La production du S1 Mosh/Tribute, disponible en pré-commande depuis le 18 septembre dernier, sera limitée à seulement 650 unités au total : 325 aux États-Unis et 325 en Europe. La livraison est prévue pour la fin du quatrième trimestre de cette année.

Basé sur le modèle de production MOSH/CTY de la série 1, le S1 Mosh/Tribute est remarquablement fidèle au prototype d’origine, avec une peinture noire brillante et des graphismes dorés, des pneus Schwalbe Super Moto-X distinctifs aux tons blancs (exclusifs à la série 1), une selle en cuir de couleur miel fabriquée à la main et des poignées en cuir assorties de Brooks England, ainsi qu’un écusson en laiton estampé monté sur le phare avant.

Derrière la peinture et les composants spéciaux, le S1 Mosh/Tribute conserve toutes les caractéristiques et fonctionnalités du modèle standard MOSH/CTY, y compris la courroie Gates Carbon Drive sans entretien, le puissant moteur Brose à montage central, les freins à disque hydrauliques TRP lisses, en interne câbles et fils acheminés, et éclairage intégré.