Serial 1 et Harley-Davidson, un premier vélo électrique personnalisé

La série 1-OFF de Serial 1 lance des vélos électriques personnalisés construits à la main et en édition unique. Serial 1, une marque de vélos électriques (eBikes) propulsée par le célèbre fabricant américain de motos Harley-Davidson, dévoile la première édition unique d’un vélo électrique personnalisé, dans le cadre de sa nouvelle série 1-OFF : le Mosh/Chopper.

Le Mosh/Chopper est un vélo électrique personnalisé unique en son genre, combinant la silhouette d’une moto des années 60 avec une peinture psychédélique et beaucoup de style chopper.

“La personnalisation est une partie importante de l’expérience de la moto”, déclare Aaron Frank, directeur de la marque Serial 1. “Depuis des décennies, les gens modifient leurs motos pour refléter leur style et leur goût uniques. La série 1-OFF applique ce même esprit d’individualisation et de personnalisation aux eBikes, montrant aux gens à quel point il est amusant de créer un eBike qui correspond à leur personnalité unique.”

Selon Frank, la série 1-OFF prévoit de mettre aux enchères plusieurs fois par an un nouveau modèle de vélo électrique personnalisé unique.

Le Mosh/Chopper a été conçu par Serial 1 et construit par les constructeurs de choppers Warren Heir, Jr. et Kendall Lutchman chez JR’s Fabrication & Welding à Milwaukee. Bien que le vélo électrique conserve toutes les caractéristiques et la fonctionnalité du MOSH/CTY standard qui l’a inspiré, y compris la courroie Gates Carbon Drive sans entretien, le puissant moteur Brose à montage intermédiaire, les freins à disque hydrauliques TRP, les câbles et fils acheminés en interne et l’éclairage intégré, les modifications personnalisées comprennent :

• Une selle banane longue et basse, soutenue par une barre d’appui en acier inoxydable personnalisée.

• Un guidon haut qui crée une position de conduite parfaite pour une promenade décontractée.

• Une peinture “Street Freak” style années 60, composée d’une couche de base en microfibres argentées recouverte d’un bleu oriental Kandy House of Kolor.

• Des finitions telles que des panneaux complexes, des gouttes de freak, des rayures à la main et un lettrage à la main à une seule touche.

www.serial1.com/chopper