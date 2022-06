Séoul, les écouteurs intra-auriculaires pour gamers d’Urbanista

Des couleurs inspirées de la Corée et une écoute à faible latence…

Les historiens du jeu vous diront que l’esport a commencé en Corée, alors vers quoi de mieux Urbanista pouvait-elle se tourner pour trouver l’inspiration de sa dernière paire d’écouteurs intra-auriculaires sans fil ? L’Urbanista Seoul entend bien plaire aux joueurs avec une connexion Bluetooth à faible latence, tout en offrant une belle apparence de style Gangnam.

La société audio suédoise affirme que chacune des quatre couleurs (Midnight Black, Electric Blue, Vivid Purple et Pearl White) a été choisie comme un clin d’œil à la vie nocturne colorée et imprégnée de néons de Séoul. Les bourgeons sont résistants aux éclaboussures IPX4, donc cela ne vous dérangera pas d’être pris sous la pluie, et utilise un design en forme de tige que nous connaissons tous grâce aux AirPods d’Apple.

Urbanista estime qu’il a également à l’esprit les joueurs mobiles, revendiquant une latence de 70 millisecondes qui suivra le rythme de toute action à l’écran sur iOS, Android, Nintendo Switch et autres gadgets Bluetooth. Cependant, il n’utilise que les codecs SBC et AAC, et n’essaie donc pas de s’attaquer à des écouteurs plus chers et adaptés aux joueurs. Cela signifie que l’isolation acoustique est passive et non active.

Il basculera entre les modes de jeu et de musique en appuyant simplement sur l’un des écouteurs, dispose d’un éqalizer réglable si vous téléchargez l’application compagnon pour smartphone d’Urbanista et peut réveiller l’assistant virtuel de votre combiné en un clic. Les pilotes dynamiques de 10 mm ont été réglés pour les détails, et les multiples tailles d’embouts en silicone devraient garantir aux auditeurs une excellente étanchéité, ce qui signifie de meilleures basses.

Les écouteurs eux-mêmes devraient être bons pour huit heures d’écoute, le boîtier de charge portant le total à 32 heures. Il dispose d’une charge sans fil et d’un port USB-C pour des recharges pratiques. Les écouteurs intra-auriculaires de Séoul sont en vente dès maintenant, directement d’Urbanista. Attendez-vous à payer environ 90 €, frais de port compris.