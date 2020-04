Sennheiser propose son Memory Mic à 99 € au lieu de 199 €

Sennheiser fête son anniversaire et ajoute une nouvelle offre spéciale pour ce mois d’avril et propose désormais son Memory Mic pour seulement 99 euros (proposé initialement à 199 euros).

Le Memory Mic et son application gratuite permettent de créer facilement des vidéos avec son smartphone et un son de qualité. Une solution Idéale pour les formateurs et les vloggeurs, mais aussi pour les familles désireuses de maintenir le lien intergénérationnel. Rendez-vous sur la boutique en ligne ou www.sennheiser.com/special-deals pour bénéficier de cette offre spéciale. Le prix réduit sera disponible jusqu’au 31 mai 2020, dans la limite des stocks disponibles.

Le Memory Mic se connecte à l’application pour smartphone MEMORY MIC (disponible gratuitement sur Google Play ou Apple Store) par Bluetooth et fonctionne sans aucun câble, pour donner à l’utilisateur une grande liberté de mouvement et donc de création dans la conception de ses vidéos. Il suffit ensuite de synchroniser l’audio et la vidéo via l’application en appuyant sur un simple bouton. L’application comprend en outre une fonction de mixage qui permet de sélectionner intuitivement un bon équilibre entre le son du Memory Mic et le son ambiant enregistré par le smartphone.

Le micro sans fil Memory Mic fonctionne avec une application complémentaire gratuite, pour permettre de créer des vidéos pour smartphone avec un son de qualité. Le Memory Mic se fixe simplement aux vêtements grâce à sa pince magnétique.

Grâce à l’application, on peut également régler le niveau sonore du microphone, ce qui est très utile pour capter les voix les plus douces. Dans la mesure où le Memory Mic est sans fil, il n’occupe aucune entrée sur le smartphone, ce qui permet d’utiliser des accessoires supplémentaires comme un stabilisateur ou raccorder un microphone filaire supplémentaire pour les interviews.

L’autonomie en fonctionnement du microphone est de quatre heures et sa batterie lithium-polymère intégrée se recharge très facilement en deux heures tout au plus via le port USB. En une heure de chargement la batterie atteint 70% de sa capacité et il est donc déjà prêt à enregistrer la prochaine vidéo.