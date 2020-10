Sennheiser dévoile ses écouteurs sans fil CX 400BT True Wireless et son micro MKE 200

Le spécialiste de l’audio Sennheiser fête ses 75 ans cette année. L’occasion de présenter deux nouvelles solutions conjuguant qualité audio et conception ingénieuse.

Avec les écouteurs sans fil CX 400BT True Wireless, Sennheiser réinvente les règles de l’audio sans fil en intégrant la technologie acoustique haut de gamme à une nouvelle paire d’écouteurs à porter au quotidien. Avec leurs commandes intuitives personnalisables, leur confort exceptionnel qui permet de les porter toute la journée et leur autonomie de 7 heures prolongeable jusqu’à 20 heures grâce à l’étui de rechargement fourni, ces écouteurs séduiront à coup sûr les passionnés du son de grande qualité. Les écouteurs CX 400BT True Wireless seront commercialisés en version noire et blanche pour 199 euros.

Le microphone compact MKE 200 est quant à lui un microphone compact qui réunit tous les ingrédients pour permettre de créer des vidéos à plus fort impact. Le MKE 200 s’utilise aussi bien avec une caméra DSLR, un appareil hybride/sans miroir qu’avec un smartphone. Avec le MKE 200, tout est simplissime : on l’attache, le connecte et c’est prêt : on peut filmer ! Le MKE 200 est proposé à 99 euros.