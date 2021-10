Samsung dévoile la Galaxy Watch4 Classic Thom Browne Edition

La Galaxy Watch4 Classic Thom Browne Edition offre une harmonie parfaite entre innovation et design. Le créateur apporte sa griffe à la nouvelle montre connectée de Samsung. Du bracelet au cadran, elle arbore un charme sophistiqué et unique. Elle sera disponible en édition limitée dès le 29 septembre uniquement sur le site de Samsung.com.

Depuis le Galaxy Z Flip Thom Browne Edition, qui avait été présenté à l’occasion de la Fashion Week de New-York en 2020, Samsung et Thom Browne collaborent pour concevoir des produits associant luxe et technologie. La Galaxy Watch4 Classic Thom Browne Edition allie ainsi le style intemporel de Thom Browne aux dernières innovations de Samsung dans le domaine des montres connectées.

Disponible en version 42 mm Bluetooth, elle bénéficie d’une finition très premium, avec son plaquage en rhodium, et arbore les couleurs signature du designer. Ses trois bracelets interchangeables (cuir, silicone et tressé) et ses 5 fonds d’écrans Thom Browne préinstallés permettent d’exprimer son style de multiples façons.

Galaxy Watch4 series : une nouvelle génération de montres connectées

Disponibles en versions Bluetooth et 4G, les Galaxy Watch4 series permettent de consulter ses mails, passer des appels ou encore consulter ses messages, afin de rester connecté en toutes circonstances. Le nouveau Wear OS Powered by Samsung, associé à l’interface One UI Watch rendent l’expérience Galaxy toujours plus fluide.

Lorsqu’une application compatible est téléchargée sur le smartphone, elle est alors automatiquement installée sur la montre. Les réglages importants (comme l’activation du mode « Ne pas déranger ») sont également synchronisés entre les deux produits. Fruit de la collaboration entre Samsung et Google, le système d’exploitation Wear OS Powered by Samsung donne quant à lui accès à un écosystème d’applications extrêmement riche, qu’il s’agisse d’applications Google comme Google Maps, ou de services Galaxy comme Samsung Pay et SmartThings.

Les Galaxy Watch4 series sont également les premières montres connectées à mesurer des paramètres santé nécessitant habituellement une balance connectée. 15 secondes suffisent pour calculer son IMC, mesurer sa densité osseuse, sa masse musculaire ou encore le pourcentage d’eau dans le corps. Les deux modèles permettent également de réaliser un électrocardiogramme, de mesurer sa pression artérielle ou encore d’analyser la qualité de son sommeil.