RunMotion Coach accompagne votre reprise des courses

RunMotion Coach est l’application mobile de coaching en course à pied leader en France. Elle permet aux coureurs d’atteindre leurs objectifs running et trail gr ce un plan d’entra nement personnalis . Avec plus de 200 000 utilisateurs, RunMotion Coach s’adresse aux coureurs de tous niveaux : débutants et confirmés. Coach Officiel de l’UTMB Mont-Blanc, l’application permet de s’entra ner pour des objectifs allant du 5km aux Ultra-Trail en passant par le marathon.

La grande nouveauté de l’application concerne les programmes “Perte de Poids” et “Arrêter de fumer”. Le programme perte de poids m le la course pied et conseil nutrition. On peut choisir de “Perdre du Poids”, “se tonifier” ou “objectif ventre plat”. Parmi les conseils, on retrouve une alimentation saine, éviter le sucre et les grignotages, l’importance du petit d jeuner, le gainage, etc. Le combo course pied et nutrition saine sont les bases pour une perte de poids durable et efficace.

Selon l’ITC (projet d’ valuation des politiques publiques de luttes antitabac), 64% des gens qui arrêtent de fumer reprennent dans les 30 jours suivants. L’une des raisons pour ne pas arrêter de fumer est la crainte de prendre du poids lors de l’arrêt. L’objectif de ce programme est de proposer un accompagnement complet afin d’entrer dans un cercle vertueux sain. Parmi les conseils, écrits en collaboration avec Cécile Bertin, auteur des ouvrages Mon cahier Stop Smoking pour arrêter de fumer sans grossir et Oui je

peux arrêter de fumer, les cahiers de Dr. Good! , on retrouve des conseils pratiques d’organisation, de relaxation, d’anti craquage, de nutrition,… De quoi maximiser ses chances d’arr ter la cigarette pour de bon. A ce programme s’ajoutent des séances de sophrologie, de relaxation afin de complètement arrêter de fumer.