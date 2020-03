Rotofarm, un jardin de table rotatif et écolo pour votre cuisine

Vous voulez cultiver votre propre nourriture, mais vivez en appartement ?Vous pourriez aimer l’idée de ce Rotofarm (proposé sur Indiegogo). Il repose sur votre table, ressemblant à un engin de cuisine de la NASA. Vous plantez jusqu’à dix graines pré-plantées, ajoutez un peu d’eau et de concentré de nutriments et regardez vos plantes profiter de la lumière LED du tambour rotatif, du couvercle réfléchissant et de la pression gravitationnelle nulle. Comme en apesanteur, l’ensemble prend peu de place, utilise très peu d’eau et d’énergie, ne génère aucun gaspillage et ne nécessite pratiquement aucun effort – quelques minutes par semaine.