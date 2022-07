Rosewood Le Guanahani St Barth, pour des vacances en famille

Situé juste à côté de la plage, dans un espace intérieur-extérieur idéal pour les activités, le programme pour enfants Rosewood Explorers accueille les petits vacanciers toute la journée. Accessible à tous les résidents de l’hôtel, le club propose des jeux et animations aux inspirations locales afin d’amuser les plus jeunes tout en cultivant leur créativité.

Des activités ludiques qui prennent place en intérieur comme en plein air pour varier les plaisirs, et encadrées par une équipe de professionnels parlant à la fois français et anglais. Pour que l’expérience soit totalement personnalisée, chaque jour le programme Rosewood Explorers s’adapte en fonction de l’âge, des préférences et du nombre d’enfants présents.

Au Rosewood Le Guanahani St Barth, les plus petits profitent ainsi d’une récréation longue durée tandis que les plus grands s’offrent une parenthèse en tête-à-tête, qui peut se prolonger grâce aux services de garde d’enfant mis à disposition par l’hôtel. Des vacances pour le plaisir de tous entre mer turquoise et sable chaud.

www.rosewoodhotels.com/en/le-guanahani