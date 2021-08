Rens Nomad, une sneaker éco-responsable… en café

Cuir ? Polyester ? Caoutchouc ? Non, voici des baskets faites en vieux marc de café !

La Rens Nomad (proposée en crowdfunding dès maintenant sur Kickstarter) est végétalienne et climatiquement neutre. Sa tige en fil est fabriquée à partir d’une combinaison 50/50 de polyester recyclé et de déchets de café. Une membrane imperméable garde les pieds du porteur au sec dans tous les conditions, tandis qu’une semelle extérieure en caoutchouc naturel offre une traction solide, quelle que soit la surface. Cette Nomad est la deuxième trainer de la start-up finlandaise Rens, conçue pour être plus performant que son prédécesseur l’Original. La société affirme avoir été en mesure de recycler ainsi plus de 250.000 bouteilles en plastique et 750.000 tasses de café usagé depuis 2019.