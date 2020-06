Quatre blousons Harley-Davidson pour rouler cet été

Libre de rêver et de bouger, Harley-Davidson fournit l’équipement adéquat pour vous accompagner dans la reprise. Pour vous déplacer en toute sécurité, découvrez la nouvelle collection été 2020 Harley-Davidson adaptée à votre confort. Personnaliser votre style à l’image de votre moto. Ces cuirs sont conçus pour vous apporter ce que vous attendez sur route ou en dehors, du style moderne ou plus rétro. Des cuirs résistants à l’épreuve du temps.

Avec son cuir mat et ses bandes inspirées des courses, le Sidari Leather Jacket sort du circuit pour affronter la ville. Idéal pour les citadins, il est doté de perforations de ventilation qui permettent de garder la fraîcheur lorsque l’air circule moins bien à cause du trafic. Des fermetures latérales permettent d’adapter le blouson aux besoins en position de conduite. Ce blouson de moto en cuir est idéal pour les passionnés qui cherchent le trio parfait d’équipements de moto : confort, fraîcheur et style classique.

Réf. 98007_20VM, à partir de 540 €

Réf. 98009_20EW, à partir de 443 €

Avec son cuir robuste et ses bandes inspirées des courses, le Sidari Leather Jacket sort du circuit pour affronter la ville. Idéal pour les citadins, il est doté de perforations de ventilation qui permettent de garder la fraîcheur lorsque l’air circule moins bien à cause du trafic. Ce blouson de moto en cuir est idéal pour les passionnés qui cherchent le trio parfait d’équipements de moto : confort, fraîcheur et style classique.

Réf. 98009_20EW, à partir de 443 €

Réf. 98155_20EM à partir de : 262 €