Porsche Design x PUMA Sports, le sport en mode printemps

Voici la nouvelle collection Porsche Design x PUMA Sports pour le printemps. L’été 2020 brouille les frontières traditionnelles entre les affaires et les loisirs – ou les basiques de tous les jours et les vêtements de sport. Parce que pour les nomades numériques modernes, la fluidité est la seule constante. Que ce soit pour votre footing de confinement ou pour le sport d’après, découvrez des looks actifs conçus pour correspondre à des styles de vie urbains et ambitieux.

Puma oblige, la technologie de pointe rencontre ici la conception dynamique et la production durable. Les matériaux intelligents et les fonctionnalités innovantes proposés offrent une flexibilité et des performances maximales.

www.porsche-design.com/en/Fashion-Sports/Sports