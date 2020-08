Oppo Watch, le clone de l’Apple Watch avec surveillance du sommeil et 30 d’autonomie

Lancée en deux tailles, la plus grande étant en 46 mm avec un écran de 1,91 pouces est livré avec l’option d’une connectivité e-sim et 4G, plus un écran AMOLED 100 nits à double courbe et une surveillance de la fréquence cardiaque toujours allumée pour un sommeil sous surveillance. Les deux montres sont équipées d’un GPS, sont étanches (prêtes pour la baignade) et alimentées par WearOS, avec des milliers d’applications Google Play à portée de main. Effectuez des paiements NFC via Google Pay lorsque vous êtes sans votre portefeuille. La version plus petite de 41 mm avec un écran de 1,6 pouces n’a pas d’option e-sim ni les mêmes vitesses de charge que sa grande soeur. Faites des entraînements de 5 minutes avec un coach vocal et profitez de rappels en douceur chaque fois que vous êtes resté assis trop longtemps. La charge rapide VOOC sur la version 46 mm fournira 16 h d’énergie à partir de seulement 15 minutes sur la station d’accueil; La version 41 mm prendra 75 minutes pour passer de 0 à 100%. Oppo Watch est également un accessoire de mode en constante évolution – il suffit de prendre une photo de votre tenue avec l’application HeyTap Health, et le cadran de la montre changera pour correspondre à ce que vous portez. Défiez-la avec une combinaison arc-en-ciel…