On a testé l'iPhone 13 Pro Max. Verdict : une amélioration des caméras, de l'écran, de l'autonomie, et quelques grammes en plus.

Une amélioration au max des caméras, de l’écran, de l’autonomie et… du poids !



Un flagship se doit d’être spécial. Pourtant, la première fois qu’Apple a révélé son iPhone 13 Pro Max, il semblait identique à l’iPhone 12 Pro Max. Mais les apparences peuvent être trompeuses. Cette année, l’iPhone au centre de toutes les attentions n’a rien de révolutionnaire. Apple a préféré se concentrer sur ce qui compte vraiment : une superbe qualité photo, un écran amélioré et une meilleure autonomie. Est-ce que ça suffit à en faire le meilleur iPhone à ce jour ? Voyons ça !

Design: augmentation de la taille, réduction de l’espace



Le design de cet iPhone ne présente pas de surprises. Il conserve ses bords plats apparus l’an dernier et offre une prise en main parfaitement naturelle. Il est plus lourd aussi, de quelques grammes (14, pour être précis). Seul l’espace abritant l’appareil photo frontal a diminué, mais on le remarque toujours beaucoup trop, tout comme les traces de doigts sur l’acier inoxydable dont sont faits les bords du téléphone. On aimerait bien qu’Apple l’échange contre une finition mat. Sinon, le Touch ID est toujours absent, mais Apple affirme que le Ceramic Shield de cet iPhone est « plus résistant que le verre de n’importe quel smartphone ». Plutôt que de mettre notre produit test sur l’autoroute pour la science, nous avons préféré les croire sur parole.

Appareils photos : des détails affinés

Les trois caméras arrières ont été améliorées. Apple affirme que la nouvelle ouverture ƒ/1,5 du grand-angle combiné aux 1.9μm pixels améliore la capture de lumière de 49% comparé au 12 Pro Max. C’est une différence énorme pour les photos en basse lumière. Le téléphone photographie plus vite, active le mode Nuit moins souvent et délivre des photos plus nettes avec des couleurs plus vives.

Le passage de 2.5x à 3x du téléobjectif pourrait attirer les commentaires sarcastiques des propriétaires de S21. Mais bien que le nouvel iPhone ne puisse pas rivaliser avec le zoom optique 10x de Samsung, son 3x est meilleur en terme de netteté, d’équilibre des couleurs et d’effets de halos. Équivalent à un objectif 77 mm, c’est l’idéal pour les portraits et faire des prises de vue « cinématiques » avec compression de profondeur. Mais notez bien qu’il capture moins bien la lumière que le grand-angle et ne fonctionne donc pas aussi bien de nuit.

Mais pour nous, le vrai trésor de cet iPhone reste le grand-angle. Le nouveau système de mise au point vous fait passer en mode macro lorsque vous êtes très proches de votre sujet. Nous avons vu certaines personnes se plaindre d’un changement « perturbant » entre les lentilles 1x et 0.5x, qui peuvent influencer le cadrage, mais ça ne nous a pas dérangé, et Apple prévoit d’installer une option pour le désactiver, de toutes façons. Et puis, honnêtement, les éventuels soucis sont contrebalancés par la manière dont cet objectif rend le banal magique. Il surclasse tout ce qu’on a pu voir sur d’autres téléphones.

De plus, ce téléphone conserve la stabilisation optique de l’image ainsi que la capture vidéo de premier ordre à laquelle nous a déjà habitué Apple, et ajoute même le ProRes. Pour l’utiliser et filmer en 4K plutôt qu’en 1080p, vous aurez besoin d’un iPhone avec 256 Go ou plus de stockage, vous risquerez sinon d’utiliser tout votre espace de stockage bien trop rapidement. Cette combinaison de matériel technique et de logiciels nous offre le meilleur système photo pour smartphone.

Apple a ajouté de nouvelles options intelligentes aux logiciels de la gamme iPhone 13. Les Styles photographiques, défini par l’utilisateur, peuvent être appliqués par défaut aux photos prises. Ce ne sont pas vraiment des filtres, ils ajustent plutôt la manière dont votre appareil gère la saturation et le contraste (par exemple) et corrigent des zones spécifiques de vos photos grâce à cela. Ils ne fonctionnent pas avec les RAW et vous ne pouvez pas modifier vos styles après coup, mais ils devraient au moins stopper les grincheux répétant sans cesse que les photos d’iPhones sont trop neutres comparées à celles d’Androids. Au moins, vous avez le choix maintenant.

Le mode Cinématique est l’équivalent vidéo du mode Portrait. Il essaie d’automatiser la mise au point sur les visages, et ce de manière plutôt agressive. Cela reste corrigeable après coup, mais uniquement sur Apple software. Il est limité à 1080p en 30fps et à ce stade, il ressemble plus à un gadget rigolo qu’à une option professionnelle. Nous espérons qu’il évoluera aussi vite que le mode Portrait.

Écran et audio : le Grand Rafraîchissement

L’écran 6,7” fait preuve d’une excellente reproduction des couleurs et peut désormais monter jusqu’à 1000 nits de luminosité en extérieur – 25% de plus que l’iPhone 12 Pro Max, et bien trop pour la vie de tous les jours à moins que vous ne détestiez vos yeux. Une mise à jour plus intéressante est visible lorsque vous parcourez votre écran. ProMotion est enfin disponible sur iPhone. Par contre, nous n’avons pas ici un pur affichage 120 Hz, mais un affichage à taux de rafraîchissement variable qui peut descendre jusqu’à 10 Hz. Ce qui apporte bon nombre d’avantages : les films tournent à leur taux de rafraîchissement natif ; quand vous ne faîtes rien de spécial, le taux de rafraîchissement baisse pour économiser la batterie ; il existe une limite de 60 Hz quand vous êtes en batterie faible ; et à 120 Hz, tout semble plus fluide et les textes reste lisibles en parcourant la page. La différence ne se verra peut-être pas de prime abord – jusqu’à ce que vous fassiez la comparaison avec un écran bloqué à 60 Hz. À partir de là, ce genre de taux de rafraîchissement sera comme mort pour vous. Même si Apple est arrivé en retard à cette fête, il a fini par arriver en grande pompe.

Performances et batterie : toujours plus puissantes

La puce A15 reste de premier ordre et n’a jamais plié devant aucune des applications ni jeux avec lesquelles nous l’avons testée. Mais l’A14 de l’an dernier était déjà si efficace que la plupart des propriétaires d’iPhone 12 Pro Max ne verront pas la différence ? Il en va de même avec le noyau GPU de plus que l’iPhone 13. Mais les propriétaires de modèles plus anciens seront séduits par la manière dont ce téléphone gère les applis et jeux les plus gourmands.

Tout le monde remarquera la batterie améliorée, plus conséquente et plus efficace. Notre iPhone 12 Pro Max n’en pouvait déjà plus au milieu d’une journée d’utilisation intense. Apple affirme que vous gagnerez 2h30de plus avec le 13 Pro Max, et jusqu’à 24 heures de streaming vidéo au total.

On a préféré ne pas tenter de diffuser une vidéo en streaming pendant 24 heures. Mais en utilisation intense, le téléphone a effectivement tenu 90 minutes de plus que notre 12 Pro Max. On est donc bel et bien en présence d’une batterie capable de tenir une journée complète – à moins bien sûr d’utiliser la 5G, de jouer à des jeux, d’utiliser Zoom et de mettre la luminosité au maximum, le tout en même temps et sans jamais s’arrêter.

Remarques en vrac :

Vous pouvez prendre 1 To de stockage en option – ce sera bien trop pour la plupart des gens, mais utile si vous utilisez beaucoup le ProRes.

Apple a décidé de conserver Lightning. L’USB-C serai bien plus pratique pour les professionnels souhaitant transférer de gros fichiers et se connecter à leur matériel.

La nouvelle forme de l’appareil photo signifie que les propriétaires d’iPhone 12 Pro Max devront changer de coque. Son design plus épais signifie également que les accessoires les plus moulants pourraient ne plus convenir.

L’écosystème d’applis/de jeux d’iPhone reste inégalé.

L’absence du Touch ID dans le bouton d’allumage est une belle occasion manquée.

L’indicateur « Home » entre en conflit avec trop de jeux et d’applications immersive, l’ajout d’une option pour le désactiver s’avère nécessaire.



Apple iPhone 13 Pro Max : le verdict

Sur plusieurs points, l’iPhone 13 Pro Max est l’un des meilleurs qu’Apple ai jamais fait. Avec un écran plus grand et meilleur que tout les autres, un superbe système photo de premier ordre, une batterie plus grosse, des haut-parleurs efficaces et plus de puissance brute que ce que la plupart des gens n’utiliseront ou dont ils n’auront jamais besoin.

Mais il est aussi gros, cher et lourd. Et cette année, toutes les améliorations de caméras et une partie de celles de la batterie sortent aussi sur le modèle Pro. Donc si vous voulez le meilleur d’Apple, vous avez trouvé votre iPhone. Cependant, demandez-vous d’abord si vous ne pourriez pas vous passer d’un peu d’autonomie, de taille d’écran et de tension musculaire (ainsi qu’économiser une centaine d’euros) parce que l’iPhone 13 de cette année est tout aussi bon.