On a testé… Les Apple AirPods Pro (2e génération)

La deuxième génération d’Apple AirPods Pro 2 promet un pas en avant en termes de qualité sonore et de fonctionnalités. Est-ce bien le cas ?

Bien qu’ils portent le même nom que leurs prédécesseurs et leur ressemblent à peu près, c’est principalement là que se terminent les similitudes avec les AirPods Pro de 1ère génération. Apple a travaillé pour améliorer l’audio et la suppression du bruit tandis que la durée de vie de la batterie est également améliorée, à six heures. Mais ils ne sont pas très différents de leurs excellents prédécesseurs – alors les AirPods 2 sont-ils à la hauteur ? Les AirPods Pro originaux étaient l’un de nos produits préférés de ces dernières années, après tout…

Design

Si vous avez constaté que les AirPod précédents tombaient de vos oreilles, un quatrième embout auriculaire (XS) plus petit est également inclus. Vous devriez donc pouvoir obtenir un bon ajustement pour vos oreilles. Comme pour la génération précédente, nous les avons trouvés super confortables, ce à quoi nous ne nous attendions pas lorsque nous avons mis la version initiale. Si vous venez à AirPods Pro frais, vous pouvez toujours passer le test d’embout d’oreille lors de leur configuration pour décider de ce qui vous convient le mieux.

Ce qui est immédiatement perceptible lorsque vous regardez l’étui de chargement, c’est qu’il a maintenant un haut-parleur, qui semble initialement un peu étrange, mais qui prend tout son sens lorsque vous devez trouver votre étui AirPods via l’application FindMy d’Apple car ils peuvent maintenant émettre une tonalité stridente depuis le coussin du canapé et ils prennent également en charge la recherche de précision si votre iPhone le fait (iPhone 11 et versions ultérieures).

La gestion de vos AirPods est simplifiée sous iOS 16 grâce à l’ajout d’un menu de paramètres dédié lorsque vous êtes connecté. Nous avions le nôtre en charge sur un pad et ils n’arrêtaient pas de nous envoyer un ping lorsqu’ils étaient complètement chargés. Bien, mais nous regardions la télé à ce moment-là et c’était un peu ennuyeux.

L’étui de chargement est également livré avec un petit clip de longe pour que vous puissiez l’attacher à un sac à dos ou à un manteau. Il est intéressant qu’Apple ne l’ait pas fait auparavant, mais s’est senti obligé de le faire ici. Par coïncidence, l’étui est maintenant résistant à la sueur et à l’eau, ce qui est génial – ce n’était pas le cas auparavant.

Qualité sonore et son spatialisé

Nous étions sceptiques quant au fait qu’ils pourraient être bien meilleurs que les originaux – les AirPods Pro d’origine étaient vraiment impressionnants en termes de confort et de qualité sonore, mais il est immédiatement évident qu’ils offrent un son beaucoup plus puissant et plus percutant que la paire 2019.

L’annulation du son est également bien améliorée, en partie grâce à la nouvelle puce Apple H2, qui fait le show. Le résultat de ceci est que vous devez réellement faire attention en marchant dans la rue avec l’annulation complète (par opposition à la transparence) activée. C’est en fait trop bon et vous finissez par bloquer les sons que vous devriez entendre. En d’autres termes, vous devez utiliser beaucoup plus la transparence (également ajustée pour être plus “adaptative”). Cependant, le changement dans la suppression du bruit est le bienvenu – il n’a eu aucun problème à bloquer la télévision de notre autre moitié pendant que nous regardions la F1. Les AirPods Pro d’origine avaient des problèmes pour bloquer la conversation (en particulier de la télévision) et bien que les choses ne soient pas si différentes, cela commence ici, il ne fait aucun doute que l’annulation est meilleure.

Spatial Audio peut désormais être personnalisé grâce à l’analyse de vos oreilles (vous utilisez la caméra frontale TrueDepth de votre iPhone), mais il s’agit d’une mise à jour logicielle et elle est donc également disponible sur l’ancien modèle, AirPods 3 et AirPods Max ainsi que Beats Fit Pro.

Nous devons être honnêtes et dire que nous ne sommes pas les plus grands fans de l’audio spatial de suivi de tête – nous savons que certains sont assez enthousiastes, mais nous préférons écouter sans. La personnalisation est cependant facile à faire – vous faites une vue de face, puis vous tournez vers la gauche puis vers la droite en utilisant le guide et les repères audio.

Autres caractéristiques

L’augmentation de la durée de vie de la batterie est la bienvenue; mais pas immédiatement perceptible si vous possédez déjà une paire originale d’AirPods Pro. Vous aurez maintenant un peu moins de six heures au compteur si vous écoutez de la musique et avec le boîtier, il y a 30 heures de jus combinées.

Un élément de conception qui ne nous a pas tellement impressionnés est les commandes tactiles sur la tige des AirPods Pro 2 conçues pour changer le volume. Comme de nombreuses commandes tactiles basées sur des écouteurs, il est facile de faire le mauvais réglage – surtout si vous vous déplacez – et nous préférerions que cela ne soit pas ajouté.



Nous sommes certainement surpris de voir Apple ajouter quelque chose qui n’impressionne pas de nombreux autres bourgeons. Cependant, il fait un excellent travail de distinction entre les pressions sur la tige (pour mettre en pause/jouer ou prendre des appels, appuyez et maintenez pour changer l’annulation du bruit) et les balayages.

Verdict Apple AirPods Pro 2

Si vous pensez aux mérites d’une paire de ceux-ci par rapport aux AirPods 3 standard, il n’y a vraiment pas de concours : ceux-ci sont bien meilleurs. Avant de commencer cet examen, nous pensions également que si vous pouviez trouver une paire d’AirPods Pro de 1ère génération à prix réduit, ce serait un achat sans prise de tête par rapport à ces nouveaux écouteurs. Mais ce serait rendre un mauvais service à ces pros de 2e génération – l’amélioration de la qualité sonore, de la durée de vie de la batterie et de la suppression du bruit vaut sans aucun doute la dépense supplémentaire et l’ajout des tonalités de boîtier à utiliser avec FindMy est excellent (bien que vous pourriez avoir besoin pour désactiver les tonalités en règle générale). Une mise à niveau vraiment convaincante.

Note : 5/5

Les AirPods Pro d’Apple s’améliorent, comme s’ils n’étaient pas déjà assez indispensables.

Le plus

Encore mieux que les excellents originaux

La qualité sonore est excellente

Ensemble de fonctionnalités bien amélioré

Le moins

Nous n’aimons pas le contrôle du volume par balayage

Très centré sur Apple