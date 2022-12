On a testé… l’Apple Watch Ultra

L’Apple Watch Ultra est conçue pour l’aventure et l’endurance – comment se débrouille-t-elle entre nos mains ?

Avec une plus grande autonomie de 36 heures, une nouvelle conception robuste et des fonctionnalités de plein air renforcées pour les coureurs, les randonneurs, les plongeurs et les grimpeurs, l’Apple Watch Ultra est la première montre connectée Apple conçue pour l’aventure et l’endurance. Les montres Apple précédentes ont peut-être plongé un orteil dans les eaux de Garmin, mais l’Ultra a sa combinaison de plongée et a plongé directement.

Mais peut-elle rivaliser avec les meilleures montres GPS outdoor ? Stuff a pu tester l’Apple Watch Ultra pendant une semaine pour le savoir. Nous ajouterons également une analyse plus approfondie à cet examen une fois que nous aurons effectué plus de tests.

Concurrents et atouts

Meilleure Apple Watch pour la durée de vie et la durabilité de la batterie, la nouvelle Apple Watch Ultra offre tout sur la dernière Apple Watch Series 8 et à partir de la montre OS 9. Le même processeur double cœur S8 64 bits, la même suite de capteurs, y compris l’oxygène sanguin et Capacités ECG, altimètre toujours allumé, boussole, accéléromètre à g élevé et gyroscope. Plus la détection de la température pour le suivi du cycle féminin, le suivi des phases de sommeil, l’historique cardiaque de la fibrillation auriculaire, la détection des chutes et l’accès à Apple Fitness+. Vous ne trouverez rien sur la série 8 qui ne soit pas sur l’Apple Watch Ultra.

L’Ultra, plus chère, est livrée avec des extras supplémentaires. Y compris le double de la durée de vie de la batterie à usage général, un écran plus grand et plus lumineux de 2 000 nits et des normes de durabilité plus strictes, y compris une protection contre l’eau de 100 m par rapport aux 50 m de la série 8.

L’autre différence majeure est la conception. La Watch Ultra n’est pas seulement blindée pour l’extérieur, elle contient également une plus grande couronne numérique compatible avec les gants, un nouveau bouton d’action personnalisable et un GPS bi-fréquence.

Vous paierez plus, cependant. L’Apple Watch Ultra est presque une montre SE entière plus chère que la série 8 et en dehors de l’écurie d’Apple, seuls la Garmin Fenix ​​Sapphire Solar et la nouvelle Garmin Enduro 2 coûtent plus que l’Ultra. Et si la durée de vie de la batterie est votre priorité, ces deux Garmins offrent une endurance qui éclipse l’Apple Watch Ultra – 150 heures sur l’Enduro 2 et jusqu’à 122 heures sur la Fenix ​​7. offre limitée.

Fonctionnalités de l’Apple Watch Ultra

Une grande partie de ce qui est nouveau et remarquable à propos de l’Apple Watch Ultra réside dans la conception et le matériel plutôt que dans les fonctionnalités.

Le plus grand et le plus lumineux des écrans Retina Crystal Always-on d’Apple est deux fois plus lumineux avec 2 000 nits que les 1 000 nits de la Watch Series 8. Ce boîtier en titane de qualité aérospatiale plus grand de 49 mm s’élève également pour l’entourer et le protéger du type de chocs, de coups et d’impacts de bord que vous êtes susceptible de rencontrer dans la nature.

La couronne numérique est plus grande que celle de la série 8 et présente des rainures plus prononcées pour faciliter l’utilisation avec des gants. Une protection en titane autour de la couronne aide également à prévenir tout coup de pouce accidentel de la couronne.

Un autre ajustement de conception est un nouveau bouton d’action qui vous permet de créer des raccourcis d’action rapides, comme se lancer directement dans une séance d’entraînement ou faire un tour de piste pendant la course ou le vélo. Les coureurs aux États-Unis bénéficient d’un mode spécial de détection automatique des pistes. Un peu comme ceux que nous avons vus sur Coros et Garmin, mais celui-ci reconnait quand vous arrivez sur une piste de course et verrouille votre voie pour une meilleure précision. Bien que ce ne soient que des Américains.

Tous les coureurs obtiennent une suite plus conséquente de mesures de forme via Watch OS 9, y compris la puissance de course, l’oscillation verticale, la longueur de la foulée et le temps de contact avec le sol et il y a plus de place sur le plus grand écran de l’Ultra pour afficher jusqu’à six statistiques personnalisables par balayage.

Watch OS 9 ajoute également de nouvelles vues d’entraînement avec des graphiques d’élévation et de puissance de course pratiques, ainsi que des affichages visuels des zones de fréquence cardiaque. Les triathlètes bénéficient également du nouvel entraînement multisport qui bascule automatiquement entre la natation, le vélo et la course.

Une autre fonctionnalité lancée en automne est Race Route, qui reconnaît tout itinéraire que vous avez déjà parcouru deux fois, vous donnant la possibilité de courir et de suivre vos itinéraires et temps récents.

Pour les plongeurs récréatifs et les amateurs de sports nautiques, il y a maintenant une protection contre l’eau de 100 m, une jauge de profondeur, un capteur de température de l’eau et une application de profondeur dédiée avec tous vos éléments vitaux sous-marins.

La Watch Ultra est également conçue pour résister aux forces élevées des activités nautiques plus rapides comme le kitesurf. Et il fonctionnera au poignet entre -20 ° C et 55 ° C.

Pour aider à améliorer les performances audio dans ces conditions plus sauvages, Apple a ajouté un ensemble de trois microphones et un système à deux haut-parleurs.

Les fonctions de sécurité ont été renforcées avec une sirène d’urgence qui contient une alarme de 86 décibels et peut être déclenchée rapidement à l’aide du bouton d’action.

L’Apple Watch Ultra a également le choix entre trois nouveaux groupes : une boucle alpine, une boucle de piste et une bande océanique. Nous avons testé la boucle Alpine et bien que nous ayons adoré le look avec la bande renforcée et la fermeture à crochet en G, nous avons eu du mal à obtenir un ajustement parfait et la boucle Trail semble plus ajustable.

Performance

L’Apple Watch Ultra est tout ce que vous attendez d’une smartwatch Apple. L’écran tactile Retina net, net et réactif a une réponse ultra-rapide et est excellent, lumineux et facile à lire dans toutes les conditions.

Le design est peut-être un peu plus pointilleux que votre Apple Watch régulière, élégante et minimale, mais la robustesse supplémentaire semble plus robuste sans perdre toute sa subtilité élégante. Il est nettement plus lourd et plus gros au poignet, mais montrez-nous une montre d’aventure qui ne l’est pas.

Le bouton d’action est un ajout intéressant, idéal pour lancer instantanément un entraînement, par exemple. Si vous venez de l’extérieur de la bulle Apple, un bouton de raccourci ne vous semblera pas si nouveau et excitant, mais le fait qu’il soit personnalisable et que vous puissiez attribuer des actions spécifiques à l’entraînement est une victoire.

La plus grande couronne numérique avait tendance à s’accrocher un peu au bras (nous avons peut-être des bras plus potelés), mais cela rendait parfois plus difficile son utilisation en déplacement.

Autonomie de la batterie

Sur le papier, l’Ultra offre jusqu’à 12 heures de temps d’entraînement GPS avec tout sous tension, 36 heures d’utilisation normale, passant à 18 heures avec LTE toute la journée. Le mode basse consommation réduit certaines fonctionnalités telles que l’affichage permanent et la fréquence des mises à jour connectées au mobile pour prolonger la durée de vie de l’Ultra jusqu’à 60 heures, y compris un entraînement de randonnée de 15 heures. Une prochaine mise à jour d’automne promet la possibilité de conserver encore plus de jus en réduisant la fréquence des relevés de fréquence cardiaque et de GPS.

Apple utilise des images d’un coureur du désert, prenant quelque chose comme la célèbre course en plusieurs étapes du Marathon Des Sables, pour représenter les plus grandes puissances d’endurance de la nouvelle Apple Watch Ultra. Mais en réalité, il n’y a toujours pas assez de résistance ici pour durer bien au-delà de deux étapes d’une course comme celle-là. Pas avec des idées significatives au-delà de la distance. Et nous avons constaté que même avec une utilisation modérée de l’exercice, nous devions recharger tous les deux jours.

Lors de nos tests, une exécution d’une heure a brûlé 8 % de la durée de vie de la batterie en mode pleine puissance et nous avons obtenu 3,5 jours d’utilisation générale, y compris cette exécution. Dans un test séparé, une autre marche d’une heure a brûlé 12%, également en mode pleine puissance avec GPS et suivi de la fréquence cardiaque activés. Dans ce test, nous avons également utilisé l’outil Backtrack pour revenir sur nos pas.

Une course de 2,5 heures en mode basse consommation brûlait encore 18%. À ce rythme, de nombreuses personnes lisant ceci auraient du mal à terminer un ultra de 100 km avant la mort de l’Ultra.

GPS et fréquence cardiaque

L’Apple Watch Ultra a une antenne moulée pour un meilleur GPS bi-fréquence et contient maintenant un indicateur de position GPS pour vous faire savoir quand vous suivez et dans nos tests, le GPS bi-fréquence a bien fonctionné. Le rythme en temps réel correspondait étroitement à la Garmin Enduro et réagissait bien aux changements de rythme.

Il n’y a pas eu d’erreurs d’itinéraire à travers les bâtiments ou au milieu des rivières et dans l’ensemble, les distances se situaient dans une marge d’erreur assez standard.

La fréquence cardiaque était un peu plus aléatoire. Contre une sangle de poitrine, le capteur de fréquence cardiaque de deuxième génération de l’Apple Watch Ultra a enregistré des lectures supérieures et inférieures tout au long des courses en temps réel.

Il y avait aussi un certain décalage lorsque nous remontions rapidement les vitesses et lors des courses où nous nous arrêtions, par exemple à un feu de circulation, la Watch Ultra semblait tomber plus lentement que la sangle de poitrine. Des trucs de fréquence cardiaque optique assez classiques. Heureusement, la Watch Ultra vous permettra de coupler une sangle de poitrine si vous voulez cette précision supplémentaire.

Verdict de l’Apple Watch Ultra

Vous êtes de ces fans qui recherchent une batterie plus grosse, plus de commandes, une conception robuste renforcée et des fonctionnalités adaptées aux activités de plein air, trouveront beaucoup à aimer ici. L’Apple Watch Ultra est définitivement une autre étape sur le territoire de Garmin et sans aucun doute la meilleure Apple Watch pour l’aventure à ce jour.

Lorsque vous considérez l’intelligence que l’Ultra offre au-delà de vos aventures, c’est sans doute le meilleur engin polyvalent pour apprécier la vie sur et hors des sentiers battus. Cependant, ce n’est pas la montre d’aventure la plus performante et la durée de vie de la batterie vous obligera toujours à revenir sur la grille plus rapidement que les modèles Garmin haut de gamme.