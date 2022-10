On a testé… l’Apple iPhone 14 Pro Max

Nouvelle année, nouvel iPhone phare. Mais cette fois, il y a un nouveau design au rendez-vous, grâce au successeur de l’encoche et à l’extension Dynamic Island. Sinon, l’Apple iPhone 14 Pro Max millésime 2022 obtient des changements d’affichage, une puce A16 exclusive à Pro et une refonte de l’appareil photo mettent plus d’écart que d’habitude entre la gamme Pro et l’iPhone standard, qui cette année est livré en mode copier-coller.

Design : que du bonheur

Avec l’écran éteint, ce téléphone ressemble à son prédécesseur – mais est un peu… plus grand. Vous ne remarquerez aucune différence de poids par rapport à un 13 Pro Max. La profondeur supplémentaire est légère, mais aura un impact sur les accessoires bien ajustés. Les bords en acier inoxydable ont fière allure jusqu’à ce que vous les touchiez, après quoi ce sont des aimants à empreintes digitales. Et la sélection de couleurs reprend les mêmes teintes auxquelles nous nous attendions.

Avec l’écran allumé, vous remarquez le grand changement : Dynamic Island a remplacé l’encoche. Alors que l’encoche a quelque peu disparu dans la lunette, Dynamic Island est conçu pour se démarquer. C’est un concept intéressant d’Apple, faisant une vertu d’une découpe. En cours d’utilisation, Dynamic Island devient une extension ludique.

Les applications de musique et de podcast le minimisent, tout comme les directions et les minuteries. Si vous avez plusieurs activités en arrière-plan en cours d’exécution, votre iPhone détermine les deux plus importantes et fournit des indicateurs en direct pour les deux. L’illusion de l’intégration matériel/logiciel n’est que légèrement ébranlée sous une lumière très vive, après quoi les contours des composants matériels deviennent visibles.

Il y a des inconvénients : en paysage, Dynamic Island ne fait rien. Même en portrait, sa proéminence pourrait grincer. Plusieurs applications et jeux que nous avons essayés avaient du contenu qui se trouvait en partie derrière la pilule. Et, en vérité, cela semble plus bien que vital. Pourtant, la prochaine API Live Activities permettra bientôt aux résultats sportifs et aux informations de vol de vivre dans Dynamic Island, et d’autres justifications existent chez les utilisateurs d’Android qui arrachent le concept et les fans d’Apple se demandent s’il devrait venir sur iPad.

Affichage : le bon côté des choses

Cette année, nous obtenons un changement (relativement) mineur et un changement majeur à l’affichage 120Hz. La mise à jour plus petite est une augmentation de la luminosité. La luminosité maximale HDR est passée de 1200 à 1600 nits. Au soleil, cela monte jusqu’à 2000 nits. Apple affirme que le téléphone pousse intelligemment la luminosité des pixels les plus lumineux, pour améliorer la lisibilité du texte. À l’usage, tout cela est perceptible, notamment lors des rares journées britanniques où le soleil fait son apparition.

Plus remarquable est l’affichage permanent. Il emprunte une astuce à l’Apple Watch pour estomper votre écran de verrouillage et réduire le taux de rafraîchissement à seulement 1 Hz. C’est étrange. Au début, vous pensez que votre iPhone est cassé parce que l’écran ne s’éteint jamais à moins qu’il ne soit face vers le bas ou dans une poche, ou que la mise au point de sommeil soit active. Mais dans un support de bureau bon marché, nous avons aimé la façon dont il affichait des fonds d’écran de cyclisme, l’horloge et une poignée de widgets.

Les widgets sentent la version 1.0 cependant. Ils sont monochromes, ce qui peut rendre les informations difficiles à déchiffrer (ou les rendre entièrement illisibles) par rapport aux photos chargées. Les designers actuels d’Apple ne font pas de contraste. Et lorsque l’écran de verrouillage s’estompe, vos anneaux d’activité n’affichent pas d’informations, ce qui est déconcertant. Pourtant: l’affichage permanent est une évolution significative, et si vous ne l’aimez pas, il y a un interrupteur dans les paramètres.

Appareils photo : une image plus belle

L’appareil photo 12 MP est maintenant le 48 MP, avec un capteur quad-pixel. Comme de nombreux engins Android, il utilise le regroupement de pixels pour combiner quatre pixels en «pixels virtuels» plus grands, ce qui donne des photos plus lumineuses avec moins de bruit. La partie centrale du quad-capteur permet un nouveau téléobjectif 2x sans mise à l’échelle, ce qui est une bonne option pour le mode Portrait. (0,5x et 3x sont vos autres options de zoom optique.) De plus, le moteur photonique d’Apple infuse l’intelligence du traitement du signal plus tôt dans le processus de photographie informatique, améliorant encore les détails et la plage dynamique.

Les clichés standard impressionnent, bien qu’il y ait une tendance à un peu trop de contraste et de netteté. Le nouveau système améliore les détails et les textures par rapport au 13 Pro Max, l’esprit et les prises de vue en basse lumière – toujours de premier ordre sur iPhone – sont désormais encore meilleures. Nous aimons le fait qu’il n’a pas peur d’autoriser un peu de vignettage et d’éclatement des hautes lumières – ce qui peut sembler étrange, mais les photos que vous obtenez sont plus vivantes que celles d’appareils qui coupent tout dans un désordre plat de néant.

ProRAW, activé dans les paramètres, vous permet de basculer les clichés 48 MP dans l’appareil photo principal, apportant plus de détails au détriment de la vitesse (les prises de vue prennent environ une demi-seconde à traiter), de la taille du fichier (les fichiers RAW sont énormes) et des photos en direct (qui sont désactivés dans ce mode). Vous n’utiliserez probablement pas ProRAW par défaut, mais c’est une bonne option pour les moments clés de votre vie sur lesquels vous reviendrez plus tard et que vous souhaiteriez avoir capturés avec plus de détails lors de l’utilisation du 12 MP standard.

Au-delà de cela, la macro reste merveilleuse, les selfies obtiennent un peu plus de définition, et le mode Action en vidéo vous donne une sorte de cardan logiciel mais recadre vos séquences 4K pour y parvenir. Il y aura sans aucun doute des gens qui diront qu’Android a proposé beaucoup de ces nouveaux avantages de l’iPhone pendant des années. Mais Apple a longtemps objectivement suivi le rythme, même avec des caractéristiques inférieures sur le papier. Il est toujours en retard sur le zoom optique par rapport à Samsung. Mais cette nouvelle configuration Pro cimente habilement la place de cet iPhone parmi les meilleurs capteurs pour smartphones.

Performances et batterie : et donc ?

Cette année, Apple n’a pour la première fois pas déployé de nouvelle puce sur l’ensemble de sa gamme d’iPhone. Le 14 et son nouveau frère Max se contentent de l’A15 de l’année dernière avec plus d’influence sur le GPU. Pourtant, cela différencie davantage les modèles Pro. Les chiffres de référence révèlent que les performances ont augmenté d’environ 10 %. La bande passante de la mémoire GPU a augmenté de 50 %, ce qui facilite les jeux. Honnêtement, il est difficile de se soucier des détails, cependant. Le silicium d’Apple a depuis longtemps dépassé la majorité des besoins des gens et est loin devant la concurrence. Lors des tests, rien n’a déconcerté ce téléphone – retouche photo ; exécuter un DAW avec une multitude de synthés virtuels ; montage vidéo; Jeux.

La durée de vie de la batterie s’est avérée plus inégale. Au début, nous craignions qu’il ne soit inférieur aux normes par rapport au Pro Max de l’année dernière. Mais cela peut prendre beaucoup de temps aux iPhones pour s’installer après le transfert de données. Après des tests prolongés sur quelques semaines, la durée de vie de la batterie semble… bonne. Nous n’avons constaté aucune amélioration évidente par rapport au produit phare de l’année dernière, mais aucune baisse majeure non plus, malgré l’affichage permanent. Comme toujours, votre autonomie peut varier, surtout si vous martelez constamment votre connexion de données 5G, que la luminosité de l’écran est au maximum ou que vous passez des heures à jouer à des jeux.

Observations aléatoires

• Comme tous les nouveaux iPhones, ce Pro Max dispose d’une détection d’accident de voiture. Heureusement, nous n’avons pas pu tester cette fonctionnalité pour cet examen, mais il est bon de savoir qu’elle existe.

• Apple a conservé le port Lightning, ce qui semble ridicule sur un téléphone qui prend des photos RAW de 70 Mo chacune. USB-C (ou Thunderbolt) la prochaine fois, s’il vous plaît.

• Le SOS d’urgence par satellite arrive en novembre, mais uniquement aux États-Unis et au Canada. Alors ne vous perdez pas dans la nature…

• L’écosystème d’applications et de jeux iOS reste loin devant celui d’Android.

Verdict Apple iPhone 14 Pro Max

Sur le papier, l’Apple iPhone 14 Pro Max est le meilleur téléphone de la firme de Cupertino. Il fait avancer les choses avec Dynamic Island, l’affichage permanent et une impressionnante refonte de l’appareil photo – qui différencient davantage ce téléphone haut de gamme de l’iPhone standard. Mais il est aussi gros, lourd et cher. L’éléphant dans la pièce est la hausse des prix – mais votre compte bancaire ne s’en soucie peut-être pas.

Si vous avez un 13 Pro Max existant, conservez-le. Si vous êtes sur un 12 Max, il y en a assez ici pour justifier une mise à niveau, même si certaines de ces choses sont « en cours ». Et si vous envisagez de devenir Pro depuis un certain temps, c’est l’année pour le faire, étant donné la mise à jour relativement virtuelle que l’iPhone 14 a reçue.