NIU commercialise une version améliorée de sa trottinette KQi3 MAX

En complément de sa célèbre collection de trottinettes, NIU, le leader mondial des véhicules électriques à micro-mobilité urbaine, annonce aujourd’hui le lancement de sa

toute nouvelle trottinette, la KQi3 MAX. Avec une vitesse de pointe de 25 km/h et une autonomie de 65 kilomètres, cette trottinette offre un maximum de performance et de confort.

Alimenté par une batterie au lithium de 40 V, la trottinette dispose de quatre modes de conduite personnalisés, dont E-Save (conduite jusqu’à 15 km/h), Sport (vitesse maximale), Pedestrian Mode (la trottinette avance au ralenti à la vitesse de la marche pendant que le conducteur marche à côté), et Custom Mode. La KQI3 MAX bénéficie d’une garantie de 2 ans et est conçue pour le confort. Avec un plateau, un guidon et des roues plus larges, cette nouvelle version a une charge de 120kg pour un excellent confort et équilibre.

Disponible en gris, la KQi3 MAX est compatible avec l’application NIU qui permet aux utilisateurs de verrouiller la trottinette à distance pour une tranquillité, de vérifier les statistiques de conduite ou même de personnaliser la vitesse de la trottinette pour une solution intelligente. Elle dispose d’une plus grande autonomie et d’un moteur plus puissant que n’importe quelle trottinette du marché.

La KQi3 MAX est désormais disponible à la vente sur Amazon pour 899 €