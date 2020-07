Nikon Z5, un plein format portable et abordable

Nikon élargit sa série Z avec un nouveau modèle d’entrée de gamme qui coûte moins de 2000 €, ce qui, croyez-le ou non, est en fait, sans doute, un bon plan. Ce Nikon Z5 embarque un capteur CMOS 24,3 mégapixels ( non-rétroéclairé pour dépenser moins), une stabilisation d’image 5 axes, deux emplacements pour carte SD et un écran tactile inclinable de 3,2 pouces. Il est également capable de filmer des vidéos 4K en 30 im/s. En revanche, le mode rafale tombe de 12 im.s à seulement 4,5 im/s La prise en charge du nouvel objectif Nikkor Z 24-50 mm f / 4-6.3, qui est l’objectif le plus court et le plus léger du format plein format, rend également le Z5 ridiculement portable. Si cela ressemble à un plein cadre que vous pouvez prendre, le Z5 est actuellement disponible pour 1719 £ avec l’objectif Nikkor Z.