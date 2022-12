Mondial Qatar 2022, la coupe du monde de tous les records

Boycotter les émotions du ballon rond et les victoires des Bleus ? Les spectateurs ont vite fait leur choix !

Samedi, il va falloir battre l’Angleterre pour poursuivre la route vers une troisième étoile sur le maillot. Les Français y croient : loin de boycotter le Mondial, ce sont plus de 50 millions de Français qui ont déjà regardé le football sur TF1…

La coupe du monde des records

Et si le choix de la FIFA de confier la coupe du monde au Qatar avait été le meilleur de tous les temps ? Ce Mondial, en tout cas, cumule les records et les premières. La victoire des Bleus contre la Pologne en 8es de finale a rassemblé dimanche dernier 14,3 millions de Français en moyenne, selon Médiamétrie. Le quart de finale des Bleus face à l’Angleterre devrait faire encore plus. D’ailleurs, les scores sont bons sur tous les matches. Il faut dire que les exploits d’équipes que l’in attendait pas face à des références ont aiguisé les appétits. Et que dire du Maroc qui élimine l’Espagne, pour un quart de finale historique ?

Après 56 matches en 17 jours, il ne reste plus que huit matches… «J’ai vu tous les matchs et cela a été la meilleure phase de groupes d’une Coupe du monde, estime le dirigeant de la Fifa, Gianni Infantino. Pour la première fois dans l’histoire, des sélections de tous les continents se sont qualifiées pour la phase à élimination directe. Cela montre que le football est véritablement en train de devenir mondial ». L’audience télévisuelle mondiale a déjà dépassé les deux milliards de téléspectateurs, tandis que plus de deux millions de personnes ont assisté aux matches et plus d’un million ont visité le FIFA Fan Festival.

Cristiano Ronaldo entré dans l’histoire

Du jamais vu jusqu’ici : pour ce mondial Qatar 2022, des équipes de tous les continents ont accédé aux huitièmes de finale. Trois étaient issues de la Confédération Asiatique de Football (AFC) – autre première – et deux de la Confédération Africaine de Football (CAF) pour la deuxième fois dans l’histoire de l’épreuve. “Il n’y a plus de petites et de grandes équipes. Le niveau est très homogène, juge Gianni Infantino. Nous espérons que cette Coupe du Monde continuera et s’achèvera comme elle commencé. C’est un succès fantastique. Je suis certain que nous dépasserons les cinq milliards de téléspectateurs dans le monde”

Autre événement de ce mondial Qatar 2022 : le joueur portugais Cristiano Ronaldo, grâce à son but contre le Ghana, est devenu le premier joueur à marquer lors de cinq éditions différentes de la compétition. Et il ne faut pas oublier qu’une nouvelle page de l’histoire du football s’est écrite à l’occasion d’Allemagne – Costa Rica, lorsque Stéphanie Frappart est devenue la première femme à arbitrer un match de la Coupe du Monde Masculine. Au final, nous voulons simplement voir de la joie et des sourires chez les fans du monde entier. C’est cela, le football, et c’est cela, la Coupe du Monde de la FIFA.” Avec 2,45 millions de spectateurs, un taux de fréquentation de 96%, Qatar 2022 fait pour l’instant mieux que l’édition 2018, dont la phase de groupes avait attiré 2,17 millions de supporters en Russie.